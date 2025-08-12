फिरोजाबाद : ट्रेन से कटकर 2 किशोरियों की मौत हो गई. दोनों चचेरी बहनें थीं. मंगलवार को दोनों घर से कहीं जाने के लिए निकली थीं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. यह खुदकशी है या हादसा, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है.

मक्खनपुर थाना क्षेत्र के जेबड़ा गांव में दो भाई स्वामी और सील कुमार परिवार समेत रहते हैं. मंगलवार को स्वामी की बेटी मुस्कान (14) और सील कुमार की बेटी रश्मि (15) बिना किसी को कुछ बताए घर में निकल गईं थीं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों चचेरी बहनें मक्खनपुर थाना क्षेत्र के बरामई गांव के पास रेलवे लाइन से होकर गुजर रहीं थीं. इस दौरान नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर दोनों की मौके पर ही कटकर मौत हो गई.

जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की. दोनों किशोरियों के शवों की पहचान के बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी. कुछ ही देर में परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए. जीआरपी शिकोहाबाद और मक्खनपुर थाना पुलिस ने दोनों शवों के टुकड़ों को एकत्र करवाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि दोनों लड़कियों ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था. परिवार के लोग दोनों को लेकर चिंता कर रहे थे. इस बीच उन्हें हादसे की जानकारी मिली. दोनों कहां जा रहीं थीं?, कैसे ट्रेन की चपेट में आईं?, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता.

थाना प्रभारी मक्खनपुर चमन शर्मा ने बताया कि ट्रेन से कटकर 2 किशोरियों की मौत हुई है. प्राथमिक जांच में यह हादसा ही लग रहा है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है.

