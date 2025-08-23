गया: पड़ोसी राज्य झारखंड में तेज बारिश होने से बिहार के गया में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. जिससे मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाली मुहाने नदी में अचानक आई बाढ़ से दो लोग बह गए हैं. हालांकि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है. फिलहाल पुलिस ने एक शव को बरामद कर लिया है.

नदी से आवाजाही कर रहे थे लोग: मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम मोहनपुर थाना के ईटवां में साप्ताहिक हाट लगी थी. जिससे ईटवा से गजाधरपुर समेत कई गांव को सीधे जोड़ने वाली नदी पर पुल नहीं होने से लोग नदी से ही पैदल आवाजाही कर रहे थे. इसी बीच अचानक मुहाने नदी में तेज बाढ़ आ गई.

बिहार में दिखा पहाड़ों में हो रही बारिश का असर (ETV Bharat)

पानी में बहे 2 लोग: पानी बढ़ते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दर्जन भर लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन कई लोग बाढ़ की चपेट में आ गए और बहने लगे. जिसमें से एक महिला और पुरुष बाढ़ के पानी के साथ बह गए. मृतका की पहचान उर्मिला देवी उम्र 40 साल निवासी गजाधरपुर गांव के रूप में हुई है.

फसलों को भी पहुंचा नुकसान: बाराचट्टी प्रखंड के भलुआ पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं. जंगल वाले इलाके में फसल को भी बहुत क्षति हुई है. जिससे जंगल वाले इलाकों में हड़कंप का माहौल है. कई गांव को जोड़ने वाली सड़क भी अब नदी में तब्दील हो गई है.

बाढ़ में फंसे मवेशी (ETV Bharat)

दर्जनों मवेशी भी बहे: मानपुर के कुकरा और मोहनपुर की नदी में आई बाढ़ से दर्जनों मवेशी भी पानी में बह गए हैं. वहीं, जिला प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है. फिलहाल फल्गु नदी और घोड़ाघाट से जुड़ी निरंजना नदी खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है.

बोधगया के गांवों में घुसा पानी: मुहाने नदी का पानी बोधगया प्रखंड के बसाढ़ी, सिलौंजा, बतसपुर, घोंघरिया और मोराटाल गांव में घुस चुका है. घरों में पानी घुसने की सूचना मिलने के बाद देर रात डीएम शशांक शुभंकर सिलौंजा गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. स्थानीय लोगों से बातचीत कर हालात का आकलन किया.

सिलौजा नदी के पास फंसे 2 लोगों का हुआ रेस्क्यू (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे डीएम: डीएम की उपस्थिति में सिलौजा नदी के पास फंसे 2 लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया. इसके अलावा डीएम ने अपर समाहर्ता आपदा को निर्देश दिया कि इन गांव के जरूरतमंदों के बीच पॉलीथीन शीट का वितरण करवाएं.

डीएम ने दिये ये निर्देश: डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में जलस्तर और नदी क्षेत्र के निचले एरिया में रहने वाले लोगों पर निगरानी रखें. वहीं, अगर जलस्तर में बढ़ोतरी होती है, तो उन्हें किसी ऊंचे स्थान या सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करें. साथ ही सामुदायिक किचन की भी व्यवस्था करें.

ग्रामीणों से बातचीत करते डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)

''मोहनपुर से होकर गुजरने वाली मुहाने नदी में अचानक बाढ़ आ गई है. बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला और पुरुष बह गए हैं. बाद में एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है''. -संजय कुमार अकेला, मोहनपुर थानाध्यक्ष

