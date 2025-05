ETV Bharat / state

पार्वती परियोजना का गेट खुलने से बढ़ा नदी का जलस्तर, देखते ही देखते बह गए दो लोग - PARVATI RIVER KULLU

पार्वती नदी में बह गए दो लोग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 6:53 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 7:44 PM IST 2 Min Read

कुल्लू: जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में सोमवार दोपहर अचानक पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया. इस दौरान कसोल के समीप दो लोग नदी में बह गए, जिनमें से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है. पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं. बताया जा रहा है कि जब दोनों व्यक्ति पार्वती नदी में बह रहे थे, उस समय स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. फिल्हाल अभी तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई. पार्वती परियोजना का गेट खुलने से बढ़ा जलस्तर प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बरशेणी में पार्वती परियोजना का एक गेट खोला गया, जिसके चलते नदी का बहाव अचानक तेज हो गया. हालांकि प्रशासन की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी जांच में जुट गया है. एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कुल्लू प्रशासन ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की है. कमेटी के सदस्य जांच कर रहे हैं कि पानी का बहाव अचानक क्यों बढ़ा. एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस और प्रशासन ने जहां एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया है, वहीं दूसरे व्यक्ति की तलाश अभी भी पार्वती नदी में जारी है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वो इस मौसम में नदी-नालों के नजदीक न जाएं, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके. ये भी पढ़ें: दिल्ली में सीएम सुक्खू ने की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, हिमाचल के हक को लेकर रुखी ये मांगें

