प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे; प्रतापगढ़ में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, महराजगंज में 6 लोग और सिद्धार्थनगर में 9 बच्चे झुलसे
दशहरा के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए हादसे
Published : October 2, 2025 at 9:00 PM IST
प्रतापगढ़/महराजगंज/सिद्धार्थ नगरः दशहरा के दिन दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन के दौरान कई जगह हादसे हो गए. प्रतापगढ़ में गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के बाद डीजे सिस्टम से साउंड बॉक्स उतारते समय 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, महराजगंज में जुलूस के समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कई लोग लोग झुलस गए. सिद्धार्थनगर में 9 बच्चों की झुलसने की सूचना है.
प्रतपागढ़ के रानीगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि घटना शाहपुर गांव में शाम करीब 4 बजे हुई. मृतकों की पहचान विजय कुमार सरोज (35) और शनि गौतम (18) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि ये लोग मूर्ति विसर्जन के बाद गांव लौट रहे थे. जब दो ट्रैक्ट्र ट्राली से डीजे उतार रहे थे तभी ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए. गंभीर रूप से झुलसे दोनों लोगों स्थानीय लोग और परिजन रानीगंज ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
झुगूअवा गांव में करंट फैलने से अफरा-तफरी
वहीं, महराजगंज के झुगूअवा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जुलूस के समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कई लोग लोग झुलस गए. गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घायलों में इंद्रासन (65), रवीना (6), दिव्या (10), महिमा (14), अंशिका (12), रामवती (55) और अखिलेश (30) शामिल हैं. सीएमएस ए.के. द्विवेदी ने कहा कि सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि विसर्जन के दौरान सुरक्षित मार्गों का प्रयोग करें और हाई टेंशन तार से दूरी बनाए रखें. स्थानीय लोग प्रशासन और बिजली विभाग से मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया.
सिद्धार्थ नगर में पिकअप में उतरा करंटः वहीं, सिद्धार्थ नगर जिले के लोटन थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही पिकअप में 11 हजार वोल्ट की तार छूने से करंट उतर गया. जिसकी चपेट में आने से 9 बच्चे झुलस गए. सभी को उपचार के लिए पीएचसी लोटन पहुंचाया गया. गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. सीएमएस ने कहा कि नौ बच्चों को लाया गया है, सभी का उपचार किया जा रहा है . वहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है. कई बार वायर ऊंचा करने की शिकायत की गई है, लेकिन बिजली विभाग ने नहीं सुनी.
