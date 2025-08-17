ETV Bharat / state

गया में डूबने से पासी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 2 की मौत, इलाके में शोक की लहर

गया में अलग-अलग घटनाओं में आहर में डूबने से दो लोगों की मौत हुई है. मृतकों में पासी समाज के उपाध्यक्ष अजय भी शामिल हैं-

गया में डूबने से मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 8:47 PM IST

गया : बिहार के गया में रविवार को डूबने से दो लोगों की मौत हो गई. ये हादसा दो अलग-अलग स्थानों पर हुआ. मृतकों में एक पासी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय चौधरी भी शामिल हैं. घटनाओं के बाद गांव और समाज में शोक का माहौल है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

गया में डूबने से मौत : फतेहपुर थाना क्षेत्र के पोहा गांव स्थित बड़की आहर में सुबह ग्रामीणों ने एक शव को पानी में तैरते देखा. शव की पहचान होते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस को सूचना दी गई और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया.

पासी समाज के उपाध्यक्ष थे मृतक : शव की पहचान 35 वर्षीय अजय चौधरी के रूप में हुई जो पोहा गांव के ही निवासी थे. परिजनों ने बताया कि वे पासी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे. तीन दिन पहले ही वे कोलकाता से लौटे थे और समाजिक गतिविधियों में सक्रिय थे.

शनिवार को लापता, रविवार को मिला शव : परिवार के अनुसार अजय चौधरी शनिवार की दोपहर घर से निकले थे. उसके बाद वे वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला. रविवार को उनका शव आहर से बरामद होने के बाद परिजन और ग्रामीण गहरे सदमे में हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी नजर : फतेहपुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि- ''शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि मौत डूबने से हुई है या इसके पीछे कोई और कारण है. पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और मामले को गंभीरता से देख रही है.''

स्नान के दौरान डूबने से दूसरी मौत : इसी थाना क्षेत्र के पकरी गांव में भी आहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान 45 वर्षीय प्रसादी मांझी के रूप में की गई. बताया जाता है कि वे स्नान करने आहर में गए थे और गहरे पानी में चले जाने से उनकी मौत हो गई. काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से निकाला गया.

दोहरी घटना से इलाके में शोक की लहर : एक ही थाना क्षेत्र में दो लोगों की डूबकर मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है. अजय चौधरी की मौत ने जहां पासी समाज को गहरा आघात दिया है, वहीं प्रसादी मांझी की मौत ने उनके परिवार को सदमे में डाल दिया है. पुलिस दोनों घटनाओं में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

