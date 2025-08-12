ETV Bharat / state

करनाल में दिनदहाड़े 2 लड़कियों का अपहरण, किराएदार बनकर आए थे बदमाश, कमरा देखने के बहाने वारदात को दिया अंजाम - KIDNAPPING CASE IN KARNAL

करनाल में काले रंग की गाड़ी में आए बदमाशों ने दो लड़कियों को किया किडनैप. लड़कियों के द्वारा विरोध करने पर की पिटाई.

करनाल में दिनदहाड़े 2 लड़कियों का अपहरण
करनाल में दिनदहाड़े 2 लड़कियों का अपहरण (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 2:10 PM IST

करनाल: करनाल के जनकपुरी में दिनदहाड़े दो लड़कियों को किडनैप करने का मामला सामने आया है. जनकपुरी के गौशाला रोड पर एक काले रंग की गाड़ी में कमरा रेंट पर लेने आए 3 लोगों ने 2 लड़कियों का अपहरण किया है. इस दौरान लड़कियों के साथ मारपीट भी की गई. आसपास के लोगों की ओर से भी घटना को देखकर किडनैपिंग को रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की.

कमरा रेंट पर लेने का बहाना लेकर घर में घुसे थे बदमाश

लड़की के पिता ने कहा ''मैं काम पर चला गया था. तभी युवक घर पर आए किराये पर कमरा लेने के लिए. मेरे घर में दो रूम खाली थी. एक नीचे और एक ऊपर, मेरी लड़की ने जब उनको बताया तो, उन्होंने कहा नीचे वाला कमरा दिखा दो. नीचे कमरे पर ताला लगा हुआ था. जब लड़की ताला खोलने लगी तो तीनों ने उसका अपहरण कर लिया. कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे. बदमाशों के साथ एक लड़की भी थी. कार में तीन लड़के और एक लड़की थी. मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. मेरी इकलौती बेटी थी. नवंबर को उसकी शादी भी थी.''

करनाल में 2 लड़कियों का अपहरण (ETV Bharat)

वहीं लड़की की मां ने कहा "तीन युवक और एक युवती आई थी. लड़की ने मेरी बेटी से पूछा कि कमरा खाली है. वो कमरा दिखाने नीचे आई तो उसे उठा ले गए."

घटना के 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस

मौके पर मौजूद बालकृष्ण नामक व्यक्ति ने बताया कि यहां पर काफी समय से काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी. लेकिन उनको नहीं पता था कि वह किसी वारदात को अंजाम देने आए हैं. वो जबरदस्ती उनको गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं. लोगों के द्वारा उसका विरोध भी किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को चोट भी आई है. आसपास के लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई. करीब 20 मिनट के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर मौका-मुआयना शुरू करती है.

किडनैपिंग रोकने वाले व्यक्ति को भी बदमाशों ने पीटा
किडनैपिंग रोकने वाले व्यक्ति को भी बदमाशों ने पीटा (ETV Bharat)

पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही

डायल 112 इंचार्ज विजय पाल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना दी थी. पुलिस लड़कियों के घर जाकर परिवार वालों से पूछताछ करेगी. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है.

स्थानीय लोगों ने की किडनैपिंग रोकने की नाकाम कोशिश
स्थानीय लोगों ने की किडनैपिंग रोकने की नाकाम कोशिश (ETV Bharat)

