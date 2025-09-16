ETV Bharat / state

जांजगीर चाम्पा के करही गांव में कथित जहर मिली शराब पीने से 2 की मौत

जांच के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की टीम गठित हुई है. पुलिस का कहना है शराब में किसी ने बाहर से कुछ मिलाया है.

2 DIED DUE TO DRINKING ALCOHOL
जहर मिली शराब पीने से 2 की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2025 at 8:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: बिर्रा थाना क्षेत्र के करहि गांव में उप सरपंच के बाद दो युवकों की संदिग्ध मौत हो गई है. रविवार को गांव के दो युवकों ने गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वालों से शराब खरीद कर सेवन किया. शराब पीने के बाद दोनों युवकों की तबियत बिगड़ी और एक की मौक़े पर मौत हो गई जबकि दूसरे का सारंगढ अस्पताल में उपचार के दौरान देहांत हो गया. दोनों युवकों की मौत के बाद से गांव में तनाव के हालत बने हुए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त जांच टीम गठन कर दिया है.

जहर मिली शराब पीने से 2 की मौत: एसपी विजय कुमार पांडेय ने कहा कि शराब जहरीली नहीं थी क्योंकि उसी शराब का सेवन कई और लोगों ने किया उन सबकी तबीयत ठीक है. सिर्फ दो लोगों की जान गई है. एसपी ने शक जताया कि शराब में बाहर से कुछ मिलाया गया है जिसकी वजह से दोनों की मौत हुई. एसपी ने कहा कि शराब का सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है. लैब रिपोर्ट आने पर साफ हो जाएगा कि शराब में क्या मिला था और किस वजह से उनकी जान गई.

जहर मिली शराब पीने से 2 की मौत (ETV Bharat)
जारी है अवैध शराब की बिक्री:
राज्य सरकार अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए भले ही कड़े दिशा निर्देश जारी करती है लेकिन अवैध शराब की बिक्री में कमी नहीं आ रही. आरोप है कि आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोचिए अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं. आपको बता दें कि जांजगीर चाम्पा जिला में पहले भी अवैध शराब से तीन लोगों की जान जा चुकी है, और एक बार फिर से बिर्रा थाना के करहि गाँव मे दो युवको की अवैध शराब पीने से मौत हो गई गई. 2 युवकों की मौत के बाद से गांव में गम और गुस्से का माहौल है. मृतक के परिजन और गांव वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों का पता कर उनको सजा दी जाए.

परिजनों और ग्रामीणों का कहना है: ग्रामीणों के मुताबिक सूरज यादव और मनोज कश्यप ने रविवार को गांव के ही भोला टंडन से अंग्रेजी शराब खरीदी. शराब पीते ही एक युवक को उल्टी होने लगी और दूसरा बेहोश होकर वहीं गिर गया. एक साथ दो लोगों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचने की कोशिश की. लेकिन एक युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की सारंगढ अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय का बयान: एसपी ने कहा कि ''आज दोनों युवकों का पोस्टमार्टम करा लिया गया है. शव को परिजनो को सौंप दिया गया है. इस मामले में कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चाम्पा एस डी ओ पी यदुमणि सिदार के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग की जांच टीम बनाई गई गई''. पुलिस अधीक्षक ने शराब जहरीली नहीं होने का दावा किया, और बताया कि इस पेटी की और भी शराब रही होगी लेकिन अभी तक शराब पीने से किसी अन्य की मौत की सूचना नहीं मिली है. इसलिए शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर बिसरा प्रीजर्व कराया गया है. शराब मे क्या मिलाया गया उसके परीक्षण के लिए सैंपल भेजा जा रहा है. एसपी ने शक जताया कि शराब में बाहर से कुछ मिलाया गया है.

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

कोरबा में कथित रुप से महुआ शराब पीने से तीन लोगों की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार - Three people died in korba

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLEGED POISONOUS LIQUORKARHI VILLAGEJANJGIR CHAMPAबिर्रा थाना क्षेत्र2 DIED DUE TO DRINKING ALCOHOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.