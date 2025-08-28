ETV Bharat / state

गाजियाबाद में महिला पुलिस को मिला सुरक्षा 'कवच', पहले से ज्यादा मजबूत नजर आएंगी लेडी पुलिस - GHAZIABAD WOMEN POLICE SELF DEFENSE

गाजियाबाद पुलिस हुई और भी सशक्त: 'कवच' की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से बढ़ेगा आत्मविश्वास और तैयारियां

'कवच' की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से बढ़ेगा आत्मविश्वास
'कवच' की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से बढ़ेगा आत्मविश्वास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 6:53 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: शहर में अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि शहर की पुलिस अब पहले से ज्यादा तैयार, सतर्क और सशक्त हो गई है. पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस बल को सशक्त बनाने और कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की गई है

नई पहल के तहत पुलिस बल को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है. गाजियाबाद में दो दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम के पहले दिन यानी कि गुरुवार को महिला पुलिस बल को 'कवच' टीम द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है जबकि शुक्रवार को पुरुष पुलिस बल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा.

महिला पुलिस को दी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग (ETV Bharat)

"कवच" टेक्निकल कॉम्बैट सिस्टम
सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत बनाना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाना है. प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक, आत्मरक्षा के कौशल और तनाव मुक्त माहौल में कार्य करने जैसे विषय शामिल किए गए हैं. कवच संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में कवच के संस्थापक और मुख्य प्रशिक्षक वरुण रावत के नेतृत्व में लीड इंस्ट्रक्टर समेत पांच सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. "कवच" टेक्निकल कॉम्बैट सिस्टम इंडिया के प्रमुख संस्थानों में से एक है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर पुलिस के लिए विख्यात है.

"कवच द्वारा हाल ही में पटियाला CISF की यूनिट को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है. हरियाणा पुलिस को भी कवच द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा चुकी है. उत्तराखंड पुलिस को भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है. कवच हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर पुलिस के लिए विख्यात है." - वरुण रावत, मुख्य प्रशिक्षक (कवच)

"पुलिस बल को आत्मरक्षा में कुशल बनने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर जारी रहेगा. इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल पुलिस कर्मियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि समाज में सुरक्षा के प्रति एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचाता है. प्रतिभागियों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें दैनिक जीवन में सतर्क रहने के तरीकों की जानकारी प्राप्त हुई है." -आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

प्रियाश्री पाल, एसीपी वेव सिटी ने बताया, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम के पहले दिन तकरीबन 200 महिला पुलिस अधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया है. ट्रेनिंग प्रोग्राम की दूसरे दिन पुरुष पुलिस अधिकारी और पुरुष पुलिसकर्मी शामिल होंगे. कवच संस्था द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है. कवच द्वारा भारतीय सेना इकाइयों, कमांडो प्रशिक्षण केंद्र, सीआईएफ, रेलवे संचालन कमांडो आदि कभी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा चुकी है.

ये भी पढ़ें-अमेरिकी टैरिफ की मार से दिल्ली- NCR में उत्पादन घटा! रोजगार पर मंडराया खतरा, दूसरे देशों के विकल्प तलाश रहे उद्यमी

ये भी पढ़ें-गाजियाबाद में 90 फीसदी महिलाओं में कैल्शियम की कमी, बढ़ रहा फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा

नई दिल्ली/गाजियाबाद: शहर में अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि शहर की पुलिस अब पहले से ज्यादा तैयार, सतर्क और सशक्त हो गई है. पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस बल को सशक्त बनाने और कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की गई है

नई पहल के तहत पुलिस बल को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है. गाजियाबाद में दो दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम के पहले दिन यानी कि गुरुवार को महिला पुलिस बल को 'कवच' टीम द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है जबकि शुक्रवार को पुरुष पुलिस बल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा.

महिला पुलिस को दी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग (ETV Bharat)

"कवच" टेक्निकल कॉम्बैट सिस्टम
सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत बनाना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाना है. प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक, आत्मरक्षा के कौशल और तनाव मुक्त माहौल में कार्य करने जैसे विषय शामिल किए गए हैं. कवच संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में कवच के संस्थापक और मुख्य प्रशिक्षक वरुण रावत के नेतृत्व में लीड इंस्ट्रक्टर समेत पांच सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. "कवच" टेक्निकल कॉम्बैट सिस्टम इंडिया के प्रमुख संस्थानों में से एक है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर पुलिस के लिए विख्यात है.

"कवच द्वारा हाल ही में पटियाला CISF की यूनिट को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है. हरियाणा पुलिस को भी कवच द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा चुकी है. उत्तराखंड पुलिस को भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है. कवच हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर पुलिस के लिए विख्यात है." - वरुण रावत, मुख्य प्रशिक्षक (कवच)

"पुलिस बल को आत्मरक्षा में कुशल बनने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर जारी रहेगा. इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल पुलिस कर्मियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि समाज में सुरक्षा के प्रति एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचाता है. प्रतिभागियों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें दैनिक जीवन में सतर्क रहने के तरीकों की जानकारी प्राप्त हुई है." -आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

प्रियाश्री पाल, एसीपी वेव सिटी ने बताया, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम के पहले दिन तकरीबन 200 महिला पुलिस अधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया है. ट्रेनिंग प्रोग्राम की दूसरे दिन पुरुष पुलिस अधिकारी और पुरुष पुलिसकर्मी शामिल होंगे. कवच संस्था द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है. कवच द्वारा भारतीय सेना इकाइयों, कमांडो प्रशिक्षण केंद्र, सीआईएफ, रेलवे संचालन कमांडो आदि कभी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा चुकी है.

ये भी पढ़ें-अमेरिकी टैरिफ की मार से दिल्ली- NCR में उत्पादन घटा! रोजगार पर मंडराया खतरा, दूसरे देशों के विकल्प तलाश रहे उद्यमी

ये भी पढ़ें-गाजियाबाद में 90 फीसदी महिलाओं में कैल्शियम की कमी, बढ़ रहा फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD SELF DEFENCE TRAINING GHAZIABAD POLICE KAVACH TRAININGKAVACH TRANINGGHAZIABAD WOMEN POLICE SELF DEFENSE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.