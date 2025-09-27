ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के लोग कितने खुश और कितने दुखी? इस खास वजह से पता लगाएगी सरकार

मध्यप्रदेश में मनोरोगियों की संख्या 2 करोड़ पार, अब हैप्पीनेस स्केल पर मध्य प्रदेश का होगा मूल्यांकन, आनंद केंद्र और आनंद ग्राम की होगी स्थापना

Madhya pradesh happines index
मध्य प्रदेश में खुशहाली के स्तर लगाया जाएगा पता (Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read
भोपाल : आनंद मंत्रालय वाले राज्य मध्य प्रदेश में मानसिक रोगियों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. यानि हर 4 में से एक व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है. लेकिन अब लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में हैप्पीनेस स्केल से मूल्यांकन कराने की तैयारी में है. इसमें आईआईटी खड़गपुर का सहयोग लिया जाएगा. मूल्यांकन रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में खुशहाली के लिए नए नवाचार किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश में खुशहाली के स्तर लगाया जाएगा पता

मध्यप्रदेश राज्य आनंद संस्थान के सीईओ आशीष कुमार ने बताया, '' मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रदेश में हैप्पीनेस का मूलयांकन कराया जाएगा. इसके लिए आईआईटी खड़गपुर का सहयोग लिया जाएगा. इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे पता चल सके कि ज्यादा खुशहाल लोग कहां हैं? इस दौरान शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी की जीवनशैली व प्रसन्नता के स्तर का अध्ययन किया जाएगा.'' आशीष कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 14 से 28 जनवरी की अवधि में आनंद उत्सव का आयोजन किया जाता है. अब तक इसमें 22 लाख से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं.

Madhya pradesh happiness index 2025
मध्यप्रदेश में मनोरोगियों की संख्या 2 करोड़ पार (Getty Images)

लोगों में तनाव के कारण का पता लगाएगी सरकार

आशीष कुमार ने बताया कि इस मूल्यांकन के जरिए पता किया जाएगा कि प्रदेश के लोगों में निराशा का भाव और तनाव क्यों बढ़ रहा है. इसे कैसे दूर किया जाए, इसके सुझाव भी विषय विशेषज्ञों से लिए जाएंगे. इसके साथ ही आनंद विभाग से जुड़े अन्य कार्यों के लिए बजुर्गो की सेवाएं भी ली जाएंगी. वहीं, खुशहाली को लेकर काम करने वाले सामाजिक संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन कर उनको भी सूचीबद्ध किया जाएगा. जिससे अन्य शहरों में ही विभाग से जुड़े सामाजिक कार्य किए जा सकें.

Mental Patients in Madhya pradesh
आनंद केंद्र और आनंद ग्राम की होगी स्थापना (Etv Bharat)

प्रदेश में विकसित होंगे आनंद ग्राम और आनंद केंद्र

मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में आनंद केंद्र और आनंद ग्रामों की स्थापना की जाएगी. इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऐसे गांवों को लिया जाएगा, जहां सद्भावना, भाईचारा, सहयोग और आनंद का भाव प्रमुख हो. तनावमुक्ति के प्रशिक्षण के लिए ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम व नगर पालिका के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा. वहीं, नगरीय विकास व आवास विभाग के सहयोग से हर जिले में एक आनंद केंद्र बनाया जाएगा, जहां लोगों की वैचारिक और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

मंत्रालय से नहीं चलेगा काम

मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एन साहू ने बताया, '' मध्यप्रदेश में हर चौथे में से एक व्यक्ति मानसिक और मनोरोग का शिकार हो चुका है और वह इस बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित है. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्यप्रदेश मे साढे़ 8 करोड़ की आबादी में लगभग दो करोड़ लोग मानसिक रोग से ग्रसित माने जाएंगे. डाक्टर साहू का कहना है कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने आनंद मंत्रालय खोला है लेकिन ऐसे मंत्रालय के खोलने का क्या फायदा जिसके परिणाम ही बेहतर ना हों?

डॉक्टर साहू के अनुसार कोई कानून या मंत्रालय बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप उस भावना से काम नहीं करते कि यह मेरा काम है और इसमें मुझे सुधार लाना है, तब तक ऐसे मंत्रालयों का कोई औचित्य ही नहीं है.

