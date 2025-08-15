गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दुखद हादसा हो गया. पेंड्रा थाना इलाके में खेत में लगे पंप को चालू करने गए दो भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई है. वहीं एक और शख्स करंट से झुलस गया जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

2 चचेरे भाई की गई जान: मामला लटकोनीखुर्द गांव का है. यहां गांव में रहने वाले चचेरे भाई पीताम्बर यादव, रामभद्र यादव और सेमलाल यादव तीनों हादसे का शिकार हो गए. ये लोग फसलों में पानी चलाने के लिए खेत गए हुए थे. लगभग 500 मीटर दूर से विद्युत सप्लाई लाकर पंप चालू करने जा रहे थे. इस दौरान यह तीनों हादसे का शिकार हो गए और करंट की चपेट में आ गए. हादसे में दो भाई पीताम्बर यादव और रामभद्र यादव की मौके पर मौत हो गई जबकि सेमलाल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया.

पेंड्रा में खेत में पानी चलाने गए भाई करंट की चपेट में आए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण देख कर हुए हैरान: जब कुछ अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों भाई अचेत हालत में पड़े थे. वहीं एक और भाई के शरीर में हलचल पाई गई.तत्काल ग्रामीणों ने सूचना पुलिस अधिकारियों के साथ डायल 112 को दी. इसके बाद 112 मौके पर पहुंची और तत्काल गंभीर रूप से झुलसे सेमलाल को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

जांच में जुटी पुलिस: वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पेंड्रा पुलिस और पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया साथ ही मामले की आगे की जांच जारी है.