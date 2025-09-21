ETV Bharat / state

पार्वती नदी पर बने किशनपुरा बांध पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत

पार्वती नदी पर बने किशनपुरा बांध पर नहाने गए 2 बच्चे पानी में डूब गए. एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है.

2 kids DROWNED IN PARVATI RIVER
नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: जिले के अटरू उपखंड मुख्यालय के समीप पार्वती नदी पर बने किशनपुरा बांध पर रविवार को नहाने गए 2 बच्चे पार्वती नदी में डूब गए. जिससे उनकी मौत हो गई. सूचना पर अटरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बारां से एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो गई. एसडीआरएफ की टीम की मदद से बच्चों को ढूंढ़ने का काम शुरू हो गया है. जानकारी के अनुसार कुल 5 बच्चे बंधे पर नहाने के लिए गए थे. जिनमें से तीन बाहर निकल आए, लेकिन दो बच्चे वापस नहीं आ सके.

अटरू थानाधिकारी कल्यासिंह चौधरी ने बताया कि अटरू कस्बे के खेरलीगंज क्षेत्र के रहने वाले 2 बच्चे पार्वती नदी में नहाने गए थे. नहाने के दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए. जिससे नदी में डूब गए और दोनों की मौत हो गई. थानाधिकारी कल्यासिंह चौधरी ने बताया कि हम मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और बारां से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है. सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है.

पढ़ें: पार्वती नदी में दर्दनाक हादसा, 2 की डूबने से मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरलीगंज निवासी छन्नू भाई त्यागी व सिफ्फू भाई सकतपुर वाले के ये बच्चे बताए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि आज रविवार होने के कारण खेरलीगंज क्षेत्र के 5 लड़के बंधे पर नहाने गए थे. जिनमें से 3 बच्चे बाहर निकल आए और 2 बच्चे नदी में डूब गए. एसडीआरएफ की टीम ने तलाश शुरू कर दी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KISHANPURA DAM ON PARVATI RIVER5 KIDS WENT TO BATHE IN DAMनदी में डूबने से 2 बच्चों की मौतDROWNING ACCIDENT IN BARAN2 KIDS DROWNED IN PARVATI RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: टैरिफ, वीजा, चाबहार बंदरगाह... अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? जानें अमेरिकी एक्शन

फ्री में होगा आधार का आवेदन और अपडेट, जानें किसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

NIA में कैंसर, डेंटल, आई ओपीडी जल्द नए ब्लॉक में होगी शुरू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.