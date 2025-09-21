ETV Bharat / state

पार्वती नदी पर बने किशनपुरा बांध पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत

बारां: जिले के अटरू उपखंड मुख्यालय के समीप पार्वती नदी पर बने किशनपुरा बांध पर रविवार को नहाने गए 2 बच्चे पार्वती नदी में डूब गए. जिससे उनकी मौत हो गई. सूचना पर अटरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बारां से एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो गई. एसडीआरएफ की टीम की मदद से बच्चों को ढूंढ़ने का काम शुरू हो गया है. जानकारी के अनुसार कुल 5 बच्चे बंधे पर नहाने के लिए गए थे. जिनमें से तीन बाहर निकल आए, लेकिन दो बच्चे वापस नहीं आ सके.

अटरू थानाधिकारी कल्यासिंह चौधरी ने बताया कि अटरू कस्बे के खेरलीगंज क्षेत्र के रहने वाले 2 बच्चे पार्वती नदी में नहाने गए थे. नहाने के दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए. जिससे नदी में डूब गए और दोनों की मौत हो गई. थानाधिकारी कल्यासिंह चौधरी ने बताया कि हम मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और बारां से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है. सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है.