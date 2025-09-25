ETV Bharat / state

जबलपुर: दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर दो मासूमों की गई जान

करंट लगने से दो बच्चों की मौत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : September 25, 2025 at 10:10 AM IST 2 Min Read

सजावट के लिए लगाया गया यह खंभा सड़क के बीचों-बीच लगा था. एक बच्चे ने जब उसको पकड़ा तो उसे करंट लगा तुरंत उसे खींचने के लिए दूसरे बच्चे ने उसे पकड़ा तो दोनों करंट की चपेट में आ गए, दोनों की मौत हो गई. दोनों बच्चे आयुष झरिया(6) और विपिन सेन(10) बरगी हिल्स क्षेत्र के ही रहने वाले थे. जिला प्रशासन ने सड़क पर सजावट में लगे तमाम खभों की दिए जांच के आदेश घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र के एसडीएम अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे और बच्चों के शवों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अनुसार जिला प्रशासन ने बिजली विभाग की टीम को जांच के आदेश दिए हैं. मृतक बच्चों के परिवार को जबलपुर रेड क्रॉस से दो-दो लाख की मदद की घोषणा की गई है. यह क्षेत्र जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में आता है. क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे सभी दुर्गा पंडालों की बिजली कनेक्शन और सजावट के लिए लगाए गए पोल की जांच कराएं ताकि इसके बाद ऐसी घटना न घट सके.

Last Updated : September 25, 2025 at 10:10 AM IST