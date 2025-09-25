जबलपुर: दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर दो मासूमों की गई जान
तिलवारा क्षेत्र में सजावट के लिए सड़क के बीचों-बीच लगाया गया था खंभा. एक को बचाने को कोशिश में दूसरा बच्चा भी चपेट में आया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 9:53 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 10:10 AM IST
जबलपुर: जबलपुर में दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे पोल में करंट आने से दो बच्चों की मौत हो गई. इनमें एक बच्ची की उम्र 6 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 10 साल है. घटना के बाद जिला प्रशासन ने सड़क पर सजावट में लगे तमाम खभों की जांच के आदेश दिए हैं. जबलपुर शहर में सैकड़ो दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं. शायद ही सड़क का कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां पर सजावट के लिए लोहे के खंभे नहीं लगे हैं. इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं.
जबलपुर के तिलवाड़ा थाने के पास बरगी हिल्स की घटना
यह घटना जबलपुर के तिलवाड़ा थाने के पास बरगी हिल्स की है. जबलपुर के मेडिकल से आगे बरगी हिल से इलाके में दुर्गा पंडाल के लिए सजाई गई लाइटिंग की एक पोल में करंट आ गया. पंडाल में दर्शन करने के लिए निकले दो बच्चे इस करंट की चपेट में आ गए.
सजावट के लिए लगाया गया यह खंभा सड़क के बीचों-बीच लगा था. एक बच्चे ने जब उसको पकड़ा तो उसे करंट लगा तुरंत उसे खींचने के लिए दूसरे बच्चे ने उसे पकड़ा तो दोनों करंट की चपेट में आ गए, दोनों की मौत हो गई. दोनों बच्चे आयुष झरिया(6) और विपिन सेन(10) बरगी हिल्स क्षेत्र के ही रहने वाले थे.
जिला प्रशासन ने सड़क पर सजावट में लगे तमाम खभों की दिए जांच के आदेश
घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र के एसडीएम अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे और बच्चों के शवों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अनुसार जिला प्रशासन ने बिजली विभाग की टीम को जांच के आदेश दिए हैं. मृतक बच्चों के परिवार को जबलपुर रेड क्रॉस से दो-दो लाख की मदद की घोषणा की गई है.
यह क्षेत्र जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में आता है. क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे सभी दुर्गा पंडालों की बिजली कनेक्शन और सजावट के लिए लगाए गए पोल की जांच कराएं ताकि इसके बाद ऐसी घटना न घट सके.