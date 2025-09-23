ETV Bharat / state

लखनऊ में बनेगी गेटेड टेंट सिटी, दिखेगा महाकुंभ जैसा नजारा, 32 हजार प्रतिभागियों के लिए तैयार होगा विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर

डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर 3500 से अधिक टेंट लगाए जाएंगे. 64 रसोई घर में एक साथ हजारों लोगों का भोजन तैयार होगा.

19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी इस बार लखनऊ को मिली है.
19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी इस बार लखनऊ को मिली है. (Photo Credit; CM Media Cell)
September 23, 2025

लखनऊ : राजधानी लखनऊ का डिफेंस एक्सपो ग्राउंड नवंबर में एक अस्थायी भव्य नगर का रूप लेने जा रहा है. यहां भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर होने वाले इस आयोजन के लिए 32 हजार प्रतिभागियों और 3 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है.

इसका भूमिपूजन 29 सितंबर को प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री करेंगे. वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान पर दृश्य महाकुंभ जैसा होगा. यहां 3500 से अधिक टेंट लगाए जाएंगे. हर दल को अलग आवासीय सुविधा दी जाएगी. 64 रसोई घर में एक साथ हजारों लोगों का भोजन तैयार होगा. खानपान और साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

सीएम मीडियो सेल ने बताया, प्रतिभागियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया जा रहा है. 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल, 15 डिस्पेंसरी और दर्जनों एंबुलेंस तैनात रहेंगी. 24x7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन की व्यवस्था होगी, ताकि हर समस्या का समाधान 15 मिनट के भीतर सुनिश्चित हो सके. जम्बूरी स्थल को ग्रीन एनर्जी और प्लास्टिक-फ्री मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए विशेष दल तैनात होंगे.

आयोजन स्थल पर वाई-फाई जोन, प्रदर्शनी हॉल, मीटिंग हॉल और ग्लोबल विलेज बनाया जाएगा. साथ ही 100 दुकानों वाली जम्बूरी मार्केट युवाओं की जरूरतें पूरी करेगी. यह आयोजन न केवल यूपी की मेजबानी क्षमता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि प्रदेश जी-20 और महाकुंभ जैसे आयोजनों की तर्ज पर वैश्विक आयोजनों के लिए तैयार है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच है कि यह आयोजन गेटेड टेंट सिटी के रूप में एक नया मानक स्थापित करे और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इवेंट्स हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो.

