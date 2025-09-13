ETV Bharat / state

यूपी के इस मैदान पर भारत को पाकिस्तान से मिली थी पहली हार, आज है धोबी घाट; पाक टीम का क्रिकेटर ले गया था यहां से मिट्टी

सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच-पाकिस्तान ने जीता था, नजर मोहम्मद ने यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर लगाया था शतक.

लखनऊ के इस ऐतिहासिक मैदान का नामोनिशान मिट चुका है.
लखनऊ के इस ऐतिहासिक मैदान का नामोनिशान मिट चुका है. (Photo Credit; ETV BHARAT)
लखनऊ: भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का रोमांच रविवार को एशिया कप के मैदान पर फिर देखने को मिलेगा. इस मुकाबले ने दोनों देशों के बीच हुए पहले टेस्ट मैच की यादें ताजा कर दी हैं. इस टेस्ट का दूसरा मैच लखनऊ में खेला गया था. इस मैच को पाकिस्तान ने जीता था. उस वक्त इस मैदान को यूनिवर्सिटी ग्राउंड के नाम से जाना जाता था. आज इस मैदान पर उस ऐतिहासिक मैच से जुड़ी यादों के कोई चिह्न नहीं बचे हैं. यह मैदान अब गोमती नदी रिवर फ्रंट का हिस्सा है और एक धोबी घाट भी इस मैदान पर है. इस मैदान से क्रिकेट जगत की कई यादें जुड़ी हैं. आइए जानते हैं, उस मैच और इंटरनेशनल मुकाबले के गवाह स्टेडियम से जुड़ी रोचक बातें.

क्रिकेट के इतिहास को समेटे लखनऊ का गुमनाम मैदान. (Video Credit; ETV BHARAT)

1952 में हुआ था भारत-पाक के बीच मुकाबला: यह मैदान, जिसे कभी यूनिवर्सिटी ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, आजादी के बाद भारत-पाक क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता का एक अनोखा चैप्टर था. इस मैदान पर पाकिस्तान के नजर मोहम्मद ने शतक मारकर टीम को जिताया था. नजर के पुत्र मुद्दसर नजर साल 2004 में लखनऊ आए थे और इस मैदान की मिट्टी अपने साथ ले गए थे. 1952 में 23 से 26 अक्टूबर तक यह टेस्ट मैच खेला गया. दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने भारत को एक पारी और 43 रनों से करारी शिकस्त दी थी. पाकिस्तान के दिग्गज ओपनर नजर मोहम्मद ने पहली पारी में 124 रनों की शानदार पारी खेली, जो पाकिस्तान का पहला टेस्ट शतक था. वे पूरे मैच में क्रीज पर डटे रहे और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को संभाला.

वहीं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज फजल महमूद ने कमाल दिखाया था. उन्होंने मैच में 12 विकेट लिए, जिसमें भारत की दूसरी पारी में 7 विकेट शामिल थे. भारत पहली पारी में महज 106 रन पर सिमट गया, जबकि पाकिस्तान ने 331 रन बनाए. यह पाकिस्तान का भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट और पहली जीत थी, जो आज भी दोनों देशों के क्रिकेटप्रेमियों के दिलों में बसी है. मैच के दौरान लखनऊ की जूट मैटिंग पिच ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मदद की, जिससे भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, लेकिन समय के साथ यह मैदान भी इतिहास का हिस्सा बन गया. इस सीरीज में दो मैच भारत ने जीते थे, जबकि दो ड्रा रहे थे.

इसी जगह पर हुआ था भारत-पाक के बीच मुकाबला.
इसी जगह पर हुआ था भारत-पाक के बीच मुकाबला. (Photo Credit; ETV BHARAT)

1960 की बाढ़ में तबाह हो गया स्टेडियम: पूर्व क्रिकेटर समीर मिश्र ने बताया कि 1960 की भयानक बाढ़ ने इस स्टेडियम को पूरी तरह तबाह कर दिया. गोमती नदी के किनारे बसा यह ग्राउंड बाढ़ की चपेट में आ गया और क्रिकेट का केंद्र रहने वाला यह स्थान वीरान हो गया. यहां बाद में बांध बनाया गया. यूनिवर्सिटी से ग्राउंड अलग हो गया. यहां लखनऊ का खूबसूरत रिवर फ्रंट विकसित हो चुका है, जहां लोग सैर-सपाटे के लिए आते हैं. पुराने स्टेडियम की जगह अब हरियाली, फव्वारे और पैदल पथ हैं, लेकिन क्रिकेट की यादें अभी भी ताजा हैं. यहां एक धोबी घाट भी है.

जिस मैदान पर नजर मोहम्मद ने शतक लगाया, उनके बेटे मुदस्सर नजर उसकी मिट्टी साथ ले गए.
जिस मैदान पर नजर मोहम्मद ने शतक लगाया, उनके बेटे मुदस्सर नजर उसकी मिट्टी साथ ले गए. (Photo Credit; ETV BHARAT)

नजर मोहम्मद के बेटे मुदस्सर ले गए थे मैदान से मिट्टी: समीर बताते हैं कि इसी मैदान से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मुदस्सर नजर की. नजर मोहम्मद के बेटे मुदस्सर ने एक बार लखनऊ का दौरा किया था. पिता के उस ऐतिहासिक शतक की याद में उन्होंने मैदान की मिट्टी इकट्ठा की, जो उनके परिवार के लिए अमूल्य स्मृति बन गई. समीर बताते हैं कि मुदस्सर ने मुझसे कहा था कि यह मिट्टी उनके पिता की मेहनत और पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत का प्रतीक है. जब आज जबकि भारत-पाक का एशिया कप मुकाबला होने वाला है, तो लखनऊ का यह पुराना मैदान हमें याद दिलाता है कि पड़ोसी देश के बीच क्रिकेट की जंग कितनी पुरानी और रोमांचक रही है. वर्तमान के टी-20 धमाकों से लेकर उस दौर के टेस्ट संघर्ष तक, यह खेल दोनों मुल्कों को जोड़ता है.

भारत पाक के बीच जिस मैदान पर कभी मैच हुआ, वह आज रिवर फ्रंट का हिस्सा है.
भारत पाक के बीच जिस मैदान पर कभी मैच हुआ, वह आज रिवर फ्रंट का हिस्सा है. (Photo Credit; ETV BHARAT)

लखनऊ से क्रिकेट का नाता 90 साल पुराना: लखनऊ में क्रिकेट का इतिहास 90 साल पुराना है. आजादी से पहले अंग्रेजों ने लखनऊ में क्रिकेट की शुरुआत की थी. वरिष्ठ खेल पत्रकार अनंत मिश्र बताते हैं कि साल 1930 से 1935 तक कैंट एरिया में अंग्रेज अफसर क्रिकेट खेला करते थे. 1946 के बाद लखनऊ में कॉमनवेल्थ देशों की एक संयुक्त क्रिकेट टीम खेलने आई थी. तब इस टीम ने लखनऊ में चारबाग के नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम वाली जगह पर और ला-मार्टीनियर कॉलेज के ग्राउंड में मुकाबला खेले थे. आजादी के बाद लखनऊ में टेस्ट मैच का आयोजन पाकिस्तान के खिलाफ 1952 में किया गया था. जिसके बाद शीशमहल ट्रॉफी से आईपीएल तक का सफर तय किया.

लखनऊ में खेले गए अंतरराष्ट्रीय मुकाबले: लखनऊ में अब तक बहुत से अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए है. साल 1952 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच के बाद, 1989 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच नेहरू कप क्रिकेट प्रतियोगिता का एकदिवसीय मैच खेला गया था. साल 1994 में भारत और श्रीलंका के बीच यहां टेस्ट मैच खेला गया था. इसके करीब 22 साल तक लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हुआ. नवंबर 2018 में अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में पहला मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया. इस T20 मुकाबले के बाद लखनऊ में लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला जा रहा है. इसके अलावा 2023 में विश्व कप के पांच मुकाबले खेले गए.

1989 में वापस लौटा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट : केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 1989 में लौटा था. तब नेहरू कप क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम लखनऊ पहुंची थी. यहां पाकिस्तान के कप्तान पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे. रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया था. तब लखनऊ का केडी सिंह स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था.

