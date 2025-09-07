ETV Bharat / state

190 अवैध सिलेंडर जब्त, 4 गैस एजेंसियां फर्जी तरीके से कर रहीं सिलेंडर की आपूर्ति

जिला उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त होते ही अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा को निरीक्षण के लिए भेजा गया. इनके साथ डीएसपी संदीप शर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के इन्स्पेक्टर सुनील वर्मा, पुलिस कॉन्स्टेबल ऋषिराज और पुलिस कांस्टेबल अभिषेक सहित भट्ठाकुफर में नाका लगाया. इस दौरान UP 80 FT 3282 ट्रक को रोका गया. इसमें सिलेंडर की खेप जा रही थी.

शिमला: गैस एजेंसियों द्वारा फर्जी तरीके से सिलेंडर आपूर्ति मामले में 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है. शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप को शहर में अवैध सिलेंडर की आपूर्ति होने की एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद जिला उपायुक्त ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा की अध्यक्षता में टीम गठित की. टीम ने 190 सिलेंडर और एक वाहन जब्त कर लिया है. क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानते हैं.

इन चार एजेंसियों में होनी थी सप्लाई

चालक ने बताया कि, "ये ट्रक कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडिया कंपनी की है. ट्रक में 60 सिलेंडर ( 19.2 KG प्रति) भरे हुए पाए गए, जबकि 130 सिलेंडर खाली पाए गए. ये खेप गुड़वापिंड सकलापुरा रोड मोहाली पंजाब से लाई गई थी. इनकी डिलीवरी शिमला शहर के चार स्थानों पर करनी थी. इसमें हिमालयन गैस एजेंसी शोघी, इशिता गैस एजेंसी टूटू से 6 किलोमीटर आगे, कपरेट एजेंसियां संजौली और हिमालयन गैस एजेंसी कुफरी में सिलेंडर की आपूर्ति करनी थी. हिमालयन गैस एजेंसी शोघी को भरे हुए 40 सिलेंडर दिए और 40 ही खाली सिलेंडर लिए. हर सिलेंडर 21 किलोग्राम का था."

इन गाड़ियों से अवैध सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)

यहां हुई सिलेंडर की आपूर्ति

चालक ने बताया कि, इसके बाद इशिता गैस एजेंसी से 6 किलोमीटर दूर (17 किलोग्राम) 35 सिलेंडर और 15 सिलेंडर (21 किलोग्राम प्रति) दिए. इतने ही खाली सिलेंडर इनसे वापस लिए गए. कपरेट गैस एजेंसी से 32 सिलेंडर (19.2 किलोग्राम) और 7 सिलेंडर (21 किलोग्राम) और एक सिलेंडर 10 किलोग्राम का दिया. इतनी ही संख्या में खाली सिलेंडर इनसे लिए गए. गाड़ी में 60 सिलेंडर भरे हुए पाए गए, जो कि 19.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर था. इनकी आपूर्ति कुफरी में करनी थी, लेकिन प्रशासन की टीम ने पहले ही नाके पर सिलेंडर को जब्त कर लिया.

15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

प्रशासन की ओर से जारी नहीं था एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट

मामले की जांच करते हुए पाया गया कि, जिन चार गैस एजेंसियों का हवाला चालक ने प्रशासन की टीम को मौके पर दिया है. ये सभी चारों गैस एजेंसियों के पास जिला प्रशासन की ओर से एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट जारी ही नहीं हुआ है. मौके पर जो बिल प्रस्तुत किए हैं, उनमें एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट का नंबर नहीं लिखा है. ऐसे में अब मोहाली गैस एजेंसी भी जांच के दायरे में आ गई है. इस कंपनी ने चार शिमला की एजेंसियों को बिना एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट के गैस आपूर्ति कैसे भेज दी है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

कई गैस एजेंसियां फर्जी तरीके से कर रहीं सिलेंडर की आपूर्ति (ETV Bharat)

अगस्त में 361 सिलेंडर किए गए थे जब्त

बता दें कि, 26 अगस्त 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर फौरन कार्रवाई करते हुए अवैध सिलेंडर से भरे 3 वाहन और लगभग 361 अवैध सिलेंडर एसजेवीएन कार्यालय शानन के समीप गैस एजेंसी कार्यालय से जब्त किए गए थे. इस मामले में अभी जांच चल रही है. इसी बीच एक बार फिर से इतने अधिक अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं.

190 अवैध सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)

मामले में की जा रही सख्त कार्रवाई: DC

जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि, "इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है. यह सिलेंडर चार गैस एजेंसी के माध्यम से शहर में आपूर्ति की जा रही है. मौके पर कोई भी ठोस दस्तावेज पेश ही नहीं किया जो बिल मिले हैं, उनमें एजेंसी के एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट का जिक्र ही नहीं है. यह आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है. इसलिए इस प्रकार से जन सुविधाओं से संबंधित कार्यों में लगे लोगों को सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. लोगों की सुविधा के साथ-साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है और इसी प्रकार आगे भी अवैध रूप से चल रहे ऐसे व्यवसायों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

