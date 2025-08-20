नालंदा: बिहार के नालंदा के रहने वाले मानस वर्मा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं. महज 19 वर्ष की उम्र में वह फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कोच और पावरलिफ्टर के रूप में उनकी ख्याति लगातार आगे बढ़ रही है. बचपन में वह काफी मोटे थे लेकिन आज वह 'फिटनेस गुरु' बन गए हैं. अब उनकी चाहत यूरोपियन ट्रेनर बनने की है.

मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में जीता गोल्ड: मानस वर्मा की पावरलिफ्टिंग की यात्रा पिछले साल नवंबर में भागलपुर से शुरू हुई थी. उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में सब-जूनियर कैटेगरी में खेलकर स्ट्रॉन्गेस्ट बेंच प्रेसर का खिताब जीता था. इसके बाद जनवरी 2025 में उन्होंने मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. फिर छत्तीसगढ़ में इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (IPF) द्वारा आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में अपने 66 किलोग्राम जूनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ी.

मानस वर्मा बने अंतरराष्ट्रीय फिटनेस कोच (ETV Bharat)

नेशनल प्रतियोगिता में भी जीता स्वर्ण: वहीं, सिल्वर मेडल के बाद मानस ने 5 महीने तक जी-तोड़ मेहनत की और अब झारखंड के जमशेदपुर में हुई नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया. इस प्रतियोगिता में उन्होंने न केवल जूनियर वर्ग में पहला स्थान हासिल किया, बल्कि सीनियर वर्ग में भी ऑल ओवर इंडिया में चौथा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. खेल के मैदान में धाक जमाने के साथ-साथ मानस ने फिटनेस की दुनिया में अकादमिक रूप से भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की.

मानस वर्मा (ETV Bharat)

यंगेस्ट इंटरनेशनल फिटनेस कोच बने: 27 जुलाई को दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप जीतने के ठीक अगले ही दिन यानी 28 जुलाई को उन्होंने इंटरनेशनल साइंस स्पोर्ट्स एसोसिएशन (ISSA) की कठिन परीक्षा और इंटरव्यू पास कर यंगेस्ट इंटरनेशनल फिटनेस कोच बनने का गौरव प्राप्त किया. उन्होंने बताया कि यह बहुत अच्छा महसूस कराता है कि इतनी कम उम्र में मैं न केवल भारत, बल्कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी फिटनेस की सही जानकारी दे सकूंगा.

क्या है अगला टारगेट: मानस अब यंगेस्ट इंटरनेशनल फिटनेस पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हेड बनना चाहते हैं. मानस का जीवन सिर्फ जिम और प्रतियोगिताओं तक ही सीमित नहीं रहा. उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी हमेशा प्राथमिकता दी. डीएवी से 82% अंकों के साथ मैट्रिक और एसएस मेमोरियल से 78% अंकों के साथ बायोलॉजी से इंटरमीडिएट करने वाले मानस NEET की तैयारी भी कर रहे थे. इसी तैयारी के कारण वह स्पेन नहीं जा सके.

युवा इंटरनेशनल फिटनेस कोच मानस वर्मा (ETV Bharat)

पढ़ाई में भी रहे हैं अव्वल!: वहीं, 2026 में जापान और रूस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोचिंग करेंगे. उन्होंने बताया कि स्पेन का टूर्नामेंट जनवरी में था लेकिन मेरा NEET का एग्जाम 4 मई को था. जिस वजह से मैं नहीं जा सका. यह दिखाता है कि उन्होंने खेल और शिक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच को छोड़ दिया था.

माता-पिता के साथ मानस वर्मा (ETV Bharat)

गायक भी रह चुके हैं मानस: यही नहीं मानस की प्रतिभा सिर्फ खेल और पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है. वह एक स्टेट लेवल के गायक भी रह चुके हैं. 2022 में उन्होंने गायन में भी अपनी पहचान बनाई थी लेकिन फिर NEET की तैयारी के लिए कोटा चले जाने के कारण यह सिलसिला रुक गया. हालांकि वे इसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं.

मानस वर्मा के पदक (ETV Bharat)

"बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी कम उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल फिटनेस कोच बनकर. इसके लिए मम्मी-पापा को श्रेय देना चाहूंगा. अब अगला सपना यंगेस्ट इंटरनेशनल फिटनेस पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हेड बनने का है. मैं बच्चों को अपने फिटनेस पर ध्यान देने की अपील करूंगा. मैं भी बचपन में 90 किलो का था लेकिन आज आपके सामने हूं."- मानस वर्मा, इंटरनेशनल पावरलिफ्टर

फिटनेस गुरु के रूप में क्या संदेश देंगे?: मानस आज के फिटनेस कल्चर को लेकर भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं. वे कहते हैं कि आजकल लोग फिटनेस का असली मतलब नहीं समझते. वे कुछ भी खा-पी लेते हैं, जिसकी शरीर को जरूरत नहीं होती है. मैं प्रोटीन या स्टेरॉयड को गलत नहीं कहता लेकिन लोगों को उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और उसकी जरूरत का पता नहीं है. बहुत से कोच पैसों के लिए सही जानकारी नहीं देते हैं.

माता-पिता के साथ मानस वर्मा (ETV Bharat)

माता-पिता को देते हैं श्रेय: उनका लक्ष्य आने वाले 10 वर्षों में इस फिटनेस इंडस्ट्री को बदलना और लोगों को फिटनेस का असली मूल्य समझाना है. मानस अपनी इस पूरी यात्रा का श्रेय अपने पिता मुकेश कुमार वर्मा और मां सविता वर्मा को दिया. मानस कहते हैं कि मेरे माता-पिता ने मुझे मेरी जरूरतों से कहीं ज्यादा दिया है. कभी-कभी ऐसा समय आता है. जब आप एक जगह आकर रुक जाते हैं और लगता है कि अब नहीं हो पाएगा लेकिन फिर एहसास होता है कि अगर अब नहीं, तो कब? माता-पिता के अटूट विश्वास ने ही मुझे उस निराशा से बाहर निकाला और आज मैं यहां हूं.

