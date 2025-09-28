ETV Bharat / state

बिहार में ऑनर किलिंग! परिजनों ने प्रेग्नेंट बेटी को उतारा मौत के घाट, 3 फीट गड्ढे में गाड़ा शव

नालंदा: नालंदा में परिजनों ने 19 साल की युवती की हत्या कर दी है. इतना ही नहीं हत्या के बाद शव को नदी किनारे 3 फीट गड्ढे में गाड़ दिया है. चार दिन बाद दुर्गंध फैलने पर ग्रामीणों को घटना का पता चला. घटना नूरसराय थाना क्षेत्र की है.

प्रेम-प्रसंग से नाराज थे परिजन: मिली जानकारी के अनुसार परिजन युवती के प्रेम-प्रसंग से नाराज चल रहे थे. जिससे उन्होंने बेटी की हत्या कर शव को बोरे में भरकर नदी के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया. शनिवार को ग्रामीणों ने देखा कि आवारा कुत्ते किसी चीज को खींच रहे हैं. जिससे बदबू आ रही है.

पुलिस ने गड्ढा खोदकर निकाला शव: ग्रामीणों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और शाशी नदी किनारे तीन फीट गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला.

गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी युवती: ग्रामीणों के मुताबिक युवती गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी. उसके साथ दो बार भाग भी गई थी. इस दौरान वो गर्भवती भी हो गई थी. जिससे गांव में परिवार की बदनामी हो रही थी.