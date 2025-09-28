ETV Bharat / state

बिहार में ऑनर किलिंग! परिजनों ने प्रेग्नेंट बेटी को उतारा मौत के घाट, 3 फीट गड्ढे में गाड़ा शव

नालंदा में प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है. शव को 3 फीट गड्ढे में दफना दिया है.

Published : September 28, 2025 at 7:33 AM IST

नालंदा: नालंदा में परिजनों ने 19 साल की युवती की हत्या कर दी है. इतना ही नहीं हत्या के बाद शव को नदी किनारे 3 फीट गड्ढे में गाड़ दिया है. चार दिन बाद दुर्गंध फैलने पर ग्रामीणों को घटना का पता चला. घटना नूरसराय थाना क्षेत्र की है.

प्रेम-प्रसंग से नाराज थे परिजन: मिली जानकारी के अनुसार परिजन युवती के प्रेम-प्रसंग से नाराज चल रहे थे. जिससे उन्होंने बेटी की हत्या कर शव को बोरे में भरकर नदी के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया. शनिवार को ग्रामीणों ने देखा कि आवारा कुत्ते किसी चीज को खींच रहे हैं. जिससे बदबू आ रही है.

पुलिस ने गड्ढा खोदकर निकाला शव: ग्रामीणों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और शाशी नदी किनारे तीन फीट गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला.

गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी युवती: ग्रामीणों के मुताबिक युवती गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी. उसके साथ दो बार भाग भी गई थी. इस दौरान वो गर्भवती भी हो गई थी. जिससे गांव में परिवार की बदनामी हो रही थी.

''नदी किनारे बड़ी संख्या में कुत्ते मंडरा रहे थे. जिससे वहां जाकर देखा तो बदबू आ रही थी. मृतक युवती चार भाई और तीन बहनों में दूसरे नंबर की थी. पिता मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे'' -ग्रामीण

छोटे भाई ने किया खुलासा: घटना के बाद युवती के परिजन गांव छोड़कर फरार हो गए हैं. पुलिस ने युवती के छोटे भाई से पूछताछ की. जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ. घटनास्थल से इंजेक्शन और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है. -जिससे आशंका है कि जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या की गई है.

''शव 3-4 दिन पहले दफनाया गया था. शव की हालत खराब हो गई थी. पोस्टमार्टम से ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता चलेगा. मृतक युवती के छोटे भाई से पूछताछ करने पर घटना का खुलासा हुआ है''. -संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएसपी बिहारशरीफ, नालंदा

