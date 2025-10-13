ETV Bharat / state

बिहार चुनाव से पहले गया में 19.95 लाख कैश बरामद, कार्रवाई में जुटी एफएसटी

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गयाजी में पुलिस के तलाशी अभियान में 19.95 लाख कैश बरामद हुआ है. जानें पूरा मामला.

CASH RECOVERED IN GAYA
गया में कैश बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
गया: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया में पुलिस द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. गया पुलिस ने वाहनों की जांच तेज कर दी है, ताकि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके. इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार के पास से भारी मात्रा में नगदी बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बाइक सवार से कैश बरामद: कोतवाली थाना क्षेत्र में टावर चौक के पास पुलिस ने बीती शाम वाहनों की जांच के दौरान दो बाइक सवारों को रोका. जिनकी पहचान धीरज कुमार और शुभम कुमार के रूप में हुई है. जांच के दौरान उनके बैग से 19 लाख 95 हजार रुपये नगद बरामद किए गए.

एसएसपी के निर्देश पर चल रहा अभियान: गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आनंद कुमार के निर्देश पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. नगर पुलिस उपाधीक्षक-01 के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच की जा रही थी. इस अभियान का उद्देश्य चुनाव के दौरान अवैध नगदी, हथियारों और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है. बरामद नगदी के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई.

एफएसटी और इनकम टैक्स विभाग को सूचना: नगदी बरामद होने के बाद पुलिस ने तुरंत फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) को सूचित किया. हालांकि बरामद राशि 10 लाख रुपये से अधिक थी, इसलिए इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई. एफएसटी और इनकम टैक्स विभाग अब संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि नगदी के स्रोत और इसके उपयोग का पता लगाया जा सके. जांच में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह राशि किसी अवैध गतिविधि से संबंधित तो नहीं है.

एफएसटी की अहम जिम्मेदारी: चुनाव के दौरान एफएसटी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. इस टीम को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन और व्यय लेखा नियंत्रण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है. एफएसटी नगदी के बड़े लेन-देन, हथियारों की तस्करी, और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है. बिहार विधानसभा चुनाव में एफएसटी के अधिकारी सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं.

चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का प्रयास: एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं. गया में चल रहे इस तलाशी अभियान का उद्देश्य अवैध धन के प्रवाह को रोकना और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना है. 19.95 लाख रुपये की बरामदगी के बाद पुलिस और एफएसटी इस मामले में छानबीन कर रही है.

"गयाजी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की जांच की जा रही थी. इस क्रम में बाइक सवार के पास से 19 लाख 95 हजार कैश बरामद किया गया है. एफएसटी टीम को बुलाकर आगे कार्रवाई की जा रही है. मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दी गई है."-आनंद कुमार, एसएसपी, गया

For All Latest Updates

GAYA NEWSBIHAR ASSEMBLY ELECTIONSगया में कैश बरामदPOLICE SEARCH OPERATION IN GAYACASH RECOVERED IN GAYA

