हैदराबाद के 19 घोड़ों की मौत के आरोप में जबलपुर में FIR, हैदराबाद की निजी कंपनी भी घेरे में - FIR IN 19 HORSES DEATH JABALPUR

घोड़ों को जबलपुर लाने वाले सचिन तिवारी और हैदराबाद की निजी कंपनी पर मामला दर्ज, पशु प्रेमियों और वेटरिनरी विभाग ने दर्ज कराई रिपोर्ट.

19 घोड़ों की मौत के आरोप में जबलपुर में FIR (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 3:53 PM IST

जबलपुर : हैदराबाद रेस कोर्स के 19 घोड़ों की मौत के मामले में अंततः प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जबलपुर के वेटरिनरी विभाग ने घोड़े लाने वाले सचिन तिवारी और हैदराबाद की एक निजी कंपनी के खिलाफ जबलपुर के पनागर थाने में FIR दर्ज करवाई है. इनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दरअसल, जबलपुर के पनागर क्षेत्र में बीते दिनों 19 घोड़ों की मौत हो गई थी. इस मामले में जिला प्रशासन के आदेश पर हैदराबाद से घोड़े लाने वाले सचिन तिवारी और हैथा नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया, '' वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमलता जैन की ओर से जबलपुर के पनागर थाने में इन दोनों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 जी और भारतीय न्याय संहिता की दूसरी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.''

हैदराबाद से जबलपुर लाए घए 57 में से 19 घोड़ों की हो गई थी मौत (Etv Bharat)

क्या है घोड़ों की मौत का पूरा मामला?

दरअसल, ये मामला 29 अप्रैल को सामने आया था, जब हैदराबाद की एक रेस कोर्स से 57 घोड़े जबलपुर लाए गए थे. इन घोड़े को सचिन तिवारी नामक व्यक्ति लेकर आए थे और कथित तौर पर उन्होंने पनागर में भैंसों के एक तबेले में इन घोडों को रखा था. शुरुआत में सब कुछ ठीक था लेकिन धीरे-धीरे घोड़ों की तबीयत खराब होना शुरू हुई और एक के बाद एक घोड़े मरने लगे. इसके बाद सचिन ने इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने वेटरिनरी विभाग की एक टीम को मौके पर भेजा और घोड़ों का इलाज शुरू कराया.

घोड़ों की मौत का माना जिम्मेदार

जिला प्रशासन की टीम ने लगातार एक महीने तक घोड़ों को इलाज दिया. इसके बाद घोड़ों की मौत होना बंद हो गई. लेकिन इसी दौरान वेटरिनरी डिपार्टमेंट ने सचिन तिवारी और हैदराबाद की नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की लापरवाही पाई कि कैसे घोड़ों को बिना अनुमति हैदराबाद से जबलपुर लाया गया. इसके साथ ही घोड़ों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं दी गईं. जबकि वेटरनरी डिपार्टमेंट ने घोड़ों के इलाज के दौरान इस बात की जानकारी सचिन तिवारी को दी थी. इसी को ध्यान में रखकर सचिन तिवारी और हैदराबाद की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

19 घोड़ों की मौत के आरोप में एफआईआर (Etv Bharat)

लापरवाही बनी घोड़ों की मौत की वजह

प्रशासन ने अपनी शिकायत में लिखा है कि सचिन तिवारी और निजी कंपनी की लापरवाही की वजह से 19 घोड़ों की मौत हुई है. इसमें से 9 मई को एक काठियावाड़ी घोड़ी, 14 मई को एक सिंधी घोड़ा और 15 मई को एक मारवाड़ी घोड़ा भी मारा गया है. इन सभी को गंभीर बीमारियां थीं और इन बीमारियों की वजह इन जानवरों का लापरवाही से रखरखाव था.

सचिन तिवारी ने प्रशासन को आवेदन दिया है कि वे इन घोड़े को वापस हैदराबाद भेजना चाहते हैं. इस मामले में पशु प्रेमियों ने भी आपत्ति जताई थी कि रेस कोर्स में इस्तेमाल के बाद कंपनी इसी तरह घोड़ों को मरने के लिए छोड़ देती है. इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है क्योंकि इस मामले की जानकारी शुरुआत में भी लगभग 15 दिन बाद सार्वजनिक की गई थी और आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने में भी प्रशासन ने काफी देरी की है.

TAGGED:

