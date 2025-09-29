ETV Bharat / state

नशा मुक्त दिल्ली की ओर बड़ा कदम, नवरात्रि में 1847 किलो मादक पदार्थों का दहन, LG ने दिल्ली पुलिस को दी बधाई

1847 किलो मादक पदार्थों का दहन ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 29, 2025 at 11:09 PM IST 3 Min Read