ETV Bharat / state

नशा मुक्त दिल्ली की ओर बड़ा कदम, नवरात्रि में 1847 किलो मादक पदार्थों का दहन, LG ने दिल्ली पुलिस को दी बधाई

इस मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

1847KG NARCOTICS BURNT DELHI
1847 किलो मादक पदार्थों का दहन (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2025 at 11:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को नवरात्रि के अवसर पर राजधानी में एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी साझा की है.

उपराज्यपाल ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि रावण दहन से पहले, समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक नशे की लत व मादक द्रव्य तस्करी के खिलाफ निर्णायक प्रहार करते हुए दिल्ली पुलिस ने 1847 किलो मादक पदार्थों का दहन किया है. इनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये आंकी गई है.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लिखा है कि दिसंबर 2022 से लेकर सितंबर 2025 तक आठ बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. इन अभियानों में अब तक करीब 47 हजार किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 14,500 करोड़ रुपये से अधिक आकी है. उपराज्यपाल ने कहा है कि यह उपलब्धि दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है.

LG वीके सक्सेना
LG वीके सक्सेना (SOURCE: ETV BHARAT)

उन्होंने आगे कहा है कि यह कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुरूप है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दिशानिर्देशों में राजधानी को साल 2027 तक ड्रग्स फ्री (नशामुक्त) बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

दिल्ली पुलिस व नारकोटिक्स सेल लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी और खपत पर लगाम कसने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं. राजधानी को नशामुक्त बनाने की इस मुहिम में बड़े पैमाने पर जब्त किए गए नशीले पदार्थों को सार्वजनिक तौर पर नष्ट किया जाता है, जिससे लोगों के बीच संदेश जाए कि प्रशासन व पुलिस ड्रग माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शने वाले नहीं हैं.

दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई (SOURCE: ETV BHARAT)

माना जा रहा है कि दिल्ली, देश की राजधानी होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भी निशाना रहती है. यहां बड़ी आबादी, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और सीमावर्ती राज्यों से जुड़ाव के कारण नशीले पदार्थों की आपूर्ति की कोशिशें लगातार होती रही हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस व केंद्रीय एजेंसियों के लिए यह चुनौती हमेशा बड़ी रही है.

1847 किलो मादक पदार्थ किए गए नष्ट
1847 किलो मादक पदार्थ किए गए नष्ट (SOURCE: ETV BHARAT)

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि समाज को नशे की जकड़न से मुक्त कराने के लिए पुलिस के साथ-साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस लड़ाई में प्रशासन का साथ दें और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रखें. दिल्ली पुलिस का यह कदम न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश के लिए एक सशक्त संदेश है कि नशे की इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार, प्रशासन व समाज एकजुट होकर काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, करोड़ों की ड्रग्स के साथ पांच गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- नशे के खिलाफ जागरूकता दिवस: सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- 'नशा होना चाहिए, लेकिन देश के प्रेम में'

For All Latest Updates

TAGGED:

1847KG OF NARCOTICS BURNT IN DELHILG VK SAXENADELHI POLICE1847KG NARCOTICS BURNT DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.