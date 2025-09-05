ETV Bharat / state

शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित हुए 18 शिक्षक, 9500 भर्तियां करेगा शिक्षा विभाग - TEACHERS DAY 2025

राज्यपाल और सीएम ने शिक्षकों का महत्व बताया, कहा- 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने में शिक्षकों का योगदान निर्णायक रहेगा.

TEACHERS DAY 2025
राज्यपाल और सीएम के साथ पुरस्कृत शिक्षकों की ग्रुप फोटो (Photo- ETV Bharat)
September 5, 2025

देहरादून: शुक्रवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया. शुक्रवार को राजभवन में आयोजित शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने साल- 2024 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों के लिए चयनित 16 शिक्षकों को सम्मानित किया.

शिक्षक दिवस पर 16 टीचरों को मिला शैलेश मटियानी सम्मान: साल- 2024 में चयनित कुल 16 शिक्षकों में 09 प्रारम्भिक शिक्षक, 05 माध्यमिक शिक्षक, 01 शिक्षक प्रशिक्षक और 01 संस्कृत शिक्षक को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान पूरे शिक्षक समाज की मेहनत और तपस्या का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं, बल्कि चरित्र, नैतिकता और जीवन मूल्यों के निर्माता होते हैं. साथ ही कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए, अध्यापक बच्चों को संस्कारवान, जिम्मेदार और राष्ट्रभक्त नागरिक बनाने में योगदान दें.

TEACHERS DAY 2025
सीएम धामी का बयान (Photo- ETV Bharat)

राज्यपाल बोले- गुरुजी सच्चे मार्गदर्शक: राज्यपाल ने कहा कि-

माता-पिता के बाद गुरु ही बच्चों के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं. बच्चों का भविष्य सही दिशा में ले जाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है. उन्होंने विश्वास जताया कि साल 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने में शिक्षकों का योगदान निर्णायक रहेगा. उत्तराखंड शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम इस परंपरा को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं. आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बच्चों को भटकाव से बचाने, उनमें विवेक और सही जीवन-दृष्टि विकसित करने का कार्य भी शिक्षक ही कर सकते हैं. शिक्षकों से आग्रह है कि वे बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करें और उन्हें खेल, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें.
-(से नि) लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राज्यपाल, उत्तराखंड-

सीएम धामी ने सम्मान पाने वाले शिक्षकों को दी बधाई: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने अनुभव, ज्ञान और परिश्रम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य को संवारने की शिक्षकों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शैलेश मटियानी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे. उन्होंने कथा-साहित्य के साथ-साथ गद्य और सामयिक चिंतन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी. शैलेश मटियानी जी ने भी अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखण्ड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीणों के संघर्ष को शब्दों के जरिए पिरोया.

सीएम ने डिजिटल युग में गुरु की भूमिका बताई महत्वपूर्ण: सीएम ने कहा कि-

हमारी प्राचीन परंपरा से ही गुरु को केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना जाता है. वे शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता और संस्कारों के बीज को रोपित करने का कार्य करते हैं. आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का काम देश में सबसे पहले उत्तराखण्ड ने किया. राज्य सरकार ने साल 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति शुरू की.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-

इस साल 9 हजार से ज्यादा भर्तियां करेगा शिक्षा विभाग: सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई है. बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए ’कौशलम कार्यक्रम’ भी शुरू किया गया है.

वहीं, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे कामों और नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 1340 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासें और 950 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासें शुरू कर दी हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी जिलों में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं. इस वर्ष 550 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया और प्रदेश के 22 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टेबलेट प्रदान किए गए हैं. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस वर्ष शिक्षा विभाग में लगभग 9500 भर्तियां की जा रही हैं.
STATE EDUCATIONAL AWARD, TEACHERS HONORED ON TEACHERS DAY, TEACHERS HONORED IN DEHRADUN, शिक्षक दिवस 2025, TEACHERS DAY 2025

