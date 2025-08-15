पटना : 17वीं बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल अपने अंत की ओर है, लेकिन इस बार दोनों सदन की बैठक का रिकॉर्ड सबसे निचले स्तर पर है. पिछले 5 वर्षों में मात्र 146 दिन बैठक हुई, जो आजादी के बाद का सबसे कम आंकड़ा है. यह स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है.

सदन में बैठकों में गिरावट का रिकॉर्ड : बिहार विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इस दौरान 15 सत्र हुए लेकिन सत्र की कुल अवधि 265 दिन रही और बैठक केवल 146 दिन चली. औसतन हर साल 29 दिन ही सदन चला, जो अब तक का सबसे कम है.

पक्ष और विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल (ETV Bharat)

लालू-राबड़ी दौर में भी इतनी कम नहीं हुई बैठक : लालू-राबड़ी शासन (1990-2004) में 15 साल में 746 दिन का सत्र और 487 बैठकें हुईं. वहीं नीतीश कुमार के 20 साल में 1067 दिन का सत्र और 663 बैठकें हुईं. औसतन दोनों दौर में 32-33 दिन बैठक होती थी, जबकि 17वीं विधानसभा में यह आंकड़ा सबसे कम रहा.

विधानसभा सत्र की अवधि कार्यकाल पहली विधानसभा 670 दिन 1952-57 दूसरी विधानसभा 804 दिन 1957-62 तीसरी विधानसभा 617 दिन 1962-66 चौथी विधानसभा 155 दिन 1967-68 5वीं विधानसभा 209 दिन 1969-71 छठी विधानसभा 423 दिन 1972-77 7वीं विधानसभा 224 दिन 1977-80 8वीं विधानसभा 320 दिन 1980-85 9वीं विधानसभा 251 दिन 1985-90

10वीं विधानसभा 306 दिन 1990-94 11वीं विधानसभा 208 दिन 1995-2000 12वीं विधानसभा 232 दिन 2000-04 13वीं विधानसभा सत्र नहीं हुआ 2005 14वीं विधानसभा 263 दिन 2005-10 15वीं विधानसभा 246 दिन 2010-15 16वीं विधानसभा 293 दिन 2015-20 17वीं विधानसभा 265 दिन 2020-25

सत्ता पक्ष पर कम सत्र चलाने का आरोप : पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि सत्र की अवधि सत्ता पक्ष तय करता है और अब वे लंबे सत्र के लिए तैयार नहीं रहते. इससे संसदीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन लंबा चले.

हंगामा बना सबसे बड़ी अड़चन : वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का कहना है कि छोटे सत्र में भी अहम विधेयक पारित हुए हैं. संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का मानना है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए तो सत्र लंबा चल सकता है. लेकिन अक्सर 5 दिन का सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है.

''अभी बजट सत्र सबसे लंबा होता है, उसके बाद मानसून सत्र और विंटर सत्र छोटा चलाने की परंपरा है. सत्र जब भी चलता है तब सभी दलों के नेता आश्वासन देते हैं कि सत्र का संचालन सही ढंग से होगा लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है. जबकि सदन की कार्यवाही से सबसे ज्यादा लाभ विपक्ष को ही मिलता है.''- अवधेश नारायण सिंह, सभापति बिहार विधान परिषद

विधान परिषद सभापति ने बताई पारंपरिक वजह : अवधेश नारायण सिंह के मुताबिक बजट सत्र सबसे लंबा होता है, बाकी सत्र छोटे चलते हैं. सभी दल शुरुआत में सहयोग का आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है.

जदयू प्रवक्ता ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया : राजीव रंजन ने कहा कि विपक्ष को समझना होगा कि सदन में बहस जरूरी है. जब कार्यवाही चल रही हो तो अपनी बात सदन में रखनी चाहिए और जब न चले तो सड़क पर विरोध करना चाहिए.

''सभी दलों के लिए यह चिंतन का विषय है. लेकिन सत्र के दौरान जिस प्रकार से विपक्ष का हंगामा होता है मार्शल को वहां बुलाना पड़ता है और सदन की कार्यवाही चल नहीं पाती है. विपक्ष को भी यह समझना होगा कि जब सदन की कार्यवाही चल तो सदन में अपनी बात रखें और जब सदन न चले तो सड़क पर अपना प्रदर्शन करें.''- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जदयू

अतीत में सत्र की लंबाई का सुनहरा दौर : 1961-62 में 150 दिनों का सबसे लंबा एकल सत्र चला था. शुरुआती तीन विधानसभाओं में भले सत्र कम हुए हों, लेकिन बैठकें अधिक दिनों तक चलीं. राजनीतिक विश्लेषक प्रिय रंजन भारती का कहना है कि पहले विधायकों को जनता की समस्याओं पर लंबी चर्चा का मौका मिलता था, लेकिन अब हंगामे से कामकाज ठप हो जाता है.

