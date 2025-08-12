ETV Bharat / state

यूपी के 178 श्रमिक बनेंगे विशिष्ट अतिथि; 15 अगस्त को लाल किले पर समारोह में होंगे शामिल, जानिए क्यों? - LUCKNOW NEWS

लखनऊ : देश 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इस अवसर पर लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. इस बार समारोह में उत्तर प्रदेश के 178 श्रमिक भी प्रतिभाग करेंगे. समारोह में 89 महिला श्रमिक भी शामिल होंगी.

श्रम एवं सेवायोजन की प्रमुख सचिव डाॅ. एमके शन्मुगा सुन्दरम ने बताया गया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश से 89 ऐसी महिला श्रमिक, जिन्हें बंधुआ श्रमिकों से अवमुक्त कराकर पुनर्वासित कराया गया है. इन सभी को 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले पर होने वाले समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इनके साथ इनके पति या पिता भी प्रतिभाग करेंगे. यह सभी 178 श्रमिक 13 अगस्त की सुबह जनपद अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं बागपत जनपदों से नई दिल्ली जाएंगे.







उन्होंने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इन श्रमिकों को लाने व ले जाने की व्यवस्था की गई है. यह सभी श्रमिक 16 अगस्त तक नई दिल्ली में प्रवास करेंगे. साथ ही पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें उनका दिल्ली भ्रमण भी सम्मिलित है. यह सभी श्रमिक 15 अगस्त को लाल किले पर किये जाने वाले प्रधानमंत्री के सम्बोधन के भी साक्षी बनेंगे.