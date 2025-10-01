ETV Bharat / state

थम गया 171 साल का रजिस्ट्री सेवा का सफर; अब सिर्फ स्पीड पोस्ट की होगी बुकिंग, जानें अब कितना पेमेंट करना होगा

लखनऊ: डाक विभाग ने रजिस्टर्ड डाक सेवा को एक अक्टूबर से बंद करने का फैसला लिया. डिजिटल दौर में रजिस्टर्ड डाक भेजने का लोग कम की इस्तेमाल कर रहे थे. यही वजह है कि डाक विभाग ने अपनी इस सेवा को देश भर में बंद करने का निर्णय लिया. लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में भी 171 साल पुरानी डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक की सेवा का सफर खत्म हो गया. अब इसके स्थान पर लोगों को स्पीड पोस्ट करने का ही विकल्प होगा.

डाकघरों में रजिस्ट्री सेवा बंद की गयी: डाकघरों में रजिस्ट्री सेवा 1 अक्टूबर से बंद हो गई. इसकी जगह अब स्पीड पोस्ट से ही डॉक्यूमेंट या पार्सल भेजे जा सकेंगे. व्यवस्था में बदलाव के साथ डाक विभाग ग्राहकों को मॉडर्न फैसिलिटी देने का दावा कर रहा है, लेकिन इस सेवा को महंगा कर दिया गया है. ऐसे में अब ग्राहकों को डाक से कुछ भी दस्तावेज या पत्र भेजने पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा.

रजिस्टर्ड सेवा को स्पीड पोस्ट में किया मर्ज: स्पीड पोस्ट को फ्लाइट और सुपरफास्ट ट्रेनों से भेजा जाता है इसकी वजह से यह सेवा महंगी होती है. पिछले कुछ समय से रजिस्टर्ड डाक भी स्पीड पोस्ट सेवा के साथ ही भेजी जानी प्रारंभ हुई थी लेकिन इसकी दर कम होने से डाक विभाग के लिए यह घाटे का सेवा साबित हो रही थी. इसलिए डाक विभाग ने रजिस्टर्ड सेवा को स्पीड पोस्ट में 1 अक्टूबर से विलय कर दिया है. स्पीड पोस्ट सेवा को ट्रैक भी किया जा सकेगा.

आज से लागू हुए ये रेट: