थम गया 171 साल का रजिस्ट्री सेवा का सफर; अब सिर्फ स्पीड पोस्ट की होगी बुकिंग, जानें अब कितना पेमेंट करना होगा

लखनऊ मंडल डाकघर के प्रवर अधीक्षक सचिन चौबे ने कहा कि 1 अक्टूबर से रजिस्ट्री बंद हो गई है. स्पीड पोस्ट से ही डाक जाएगी.

Photo Credit: Lucknow Division Post Office
रजिस्टर्ड सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज किया गया. (Photo Credit: Lucknow Division Post Office)
Published : October 1, 2025 at 5:14 PM IST

लखनऊ: डाक विभाग ने रजिस्टर्ड डाक सेवा को एक अक्टूबर से बंद करने का फैसला लिया. डिजिटल दौर में रजिस्टर्ड डाक भेजने का लोग कम की इस्तेमाल कर रहे थे. यही वजह है कि डाक विभाग ने अपनी इस सेवा को देश भर में बंद करने का निर्णय लिया. लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में भी 171 साल पुरानी डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक की सेवा का सफर खत्म हो गया. अब इसके स्थान पर लोगों को स्पीड पोस्ट करने का ही विकल्प होगा.

डाकघरों में रजिस्ट्री सेवा बंद की गयी: डाकघरों में रजिस्ट्री सेवा 1 अक्टूबर से बंद हो गई. इसकी जगह अब स्पीड पोस्ट से ही डॉक्यूमेंट या पार्सल भेजे जा सकेंगे. व्यवस्था में बदलाव के साथ डाक विभाग ग्राहकों को मॉडर्न फैसिलिटी देने का दावा कर रहा है, लेकिन इस सेवा को महंगा कर दिया गया है. ऐसे में अब ग्राहकों को डाक से कुछ भी दस्तावेज या पत्र भेजने पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा.

रजिस्टर्ड सेवा को स्पीड पोस्ट में किया मर्ज: स्पीड पोस्ट को फ्लाइट और सुपरफास्ट ट्रेनों से भेजा जाता है इसकी वजह से यह सेवा महंगी होती है. पिछले कुछ समय से रजिस्टर्ड डाक भी स्पीड पोस्ट सेवा के साथ ही भेजी जानी प्रारंभ हुई थी लेकिन इसकी दर कम होने से डाक विभाग के लिए यह घाटे का सेवा साबित हो रही थी. इसलिए डाक विभाग ने रजिस्टर्ड सेवा को स्पीड पोस्ट में 1 अक्टूबर से विलय कर दिया है. स्पीड पोस्ट सेवा को ट्रैक भी किया जा सकेगा.

आज से लागू हुए ये रेट:

  • स्थानीय क्षेत्र: 50 ग्राम तक 19 रुपये
  • 51 से 250 ग्राम तक 24 रुपये
  • 251 से 500 ग्राम तक 28 रुपये
  • 200 किमी तक: 50 ग्राम तक 47 रुपये
  • 51–250 ग्राम- 59 रुपये
  • 251–500 ग्राम- 70 रुपये
  • 201–500 किमी: 50 ग्राम तक 47 रुपये
  • 51–250 ग्राम- 63 रुपये
  • 251–500 ग्राम- 75 रुपये
  • 501–1000 किमी: 50 ग्राम तक 47 रुपये
  • 51–250 ग्राम- 68 रुपये
  • 251–500 ग्राम- 82 रुपये
  • 2000 किमी से ज्यादा: 50 ग्राम तक 47 रुपये
  • 51–250 ग्राम- 77 रुपये
  • 251–500 ग्राम- 93 रुपये का भुगतान

ओटीपी कंफर्म होने के बाद ही होगी डिलीवरी: डाक विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब पार्सल की डिलीवरी तभी होगी जब रिसीवर डाक विभाग की तरफ से भेजे गए ओटीपी को कंफर्म करेगा. इससे गलत हाथों में सामान जाने की संभावना न के बराबर होगी. ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट कर सकेंगे. पार्सल के स्टेटस का एसएमएस अलर्ट और रियल-टाइम ट्रैकिंग की व्यवस्था भी है.

ग्राहकों को महंगा पड़ेगा स्पीड पोस्ट: ग्राहकों के लिए यह बदलाव महंगा पड़ने वाला है. इससे उनकी जेब तो कटेगी, लेकिन समय की बचत जरूर होगी. रजिस्टर्ड डाक में देश के किसी भी कोने में पत्र पहुंचाने के लिए ग्राहक को 17 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क और प्रति 20 ग्राम वजन के लिए पांच रुपये यानी 22 रुपये ही देने पड़ते थे, जबकि स्पीड पोस्ट में 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 से लेकर 50 ग्राम तक के लिए 41.30 रुपये भुगतान करना पड़ेगा. जितना वजन होगा उतना ही दाम बढ़ता चला जाएगा.

क्या कह रहे हैं अधिकारी: लखनऊ मंडल डाकघर के प्रवर अधीक्षक सचिन चौबे का कहना है कि एक अक्टूबर से ग्राहकों की सुविधा और उनके समय की बचत के साथ ही डिजिटल युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए इस सेवा का स्पीड पोस्ट में विलय हो गया है. अब रजिस्ट्री बंद हो गई है. इसकी जगह पर स्पीड पोस्ट से ही डाक भेजी जा सकेगी. थोड़ा पैसा जरूर बढ़ा है, लेकिन समय की बड़ी बचत होगी. व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने से स्पीड पोस्ट को ट्रैक पर किया जा सकता है.

