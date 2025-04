ETV Bharat / state

दिल्ली में 17 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या, लोगों ने रोड जामकर जताया विरोध - 17 YEAR OLD YOUTH STABBED TO DEATH

युवक की चाकू मारकर हत्या ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दूध लेने जा रहे 17 वर्षीय युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है. बदमाशों ने युवक की चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके. एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है. मृतक की पहचान कुणाल के रूप में हुई है और वह न्यू सीलमपुर के ब्लॉक का रहने वाला था. वह गांधीनगर की एक फैक्ट्री में काम करता था. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 7:38 बजे न्यू सीलमपुर के जे ब्लॉक में चाकूबाजी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. युवक को जग प्रवेश अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है. घटना को लेकर इलाके के लोगों में रोष है. लोगों का कहना है कि इलाके में कई हत्याएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं हत्या के विरोध में परिजनों ने जीटी रोड को जामकर विरोध किया. मृतक के परिजन आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं. इससे पहले भी मृतक के परिजनों ने देर रात में सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था, जिसपर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया था. हालांकि, शुक्रवार सुबह एक बार फिर से परिजन और क्षेत्र के लोगों ने हत्या का विरोध शुरू कर दिया और रोड को जामकर नारेबाजी करने लगे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीलमपुर थाना पुलिस के अलावा स्पेशल स्टाफ एएटीएस एजेंसी को मामले की जांच के लिए लगाया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

