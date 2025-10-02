ETV Bharat / state

बिहार में मवेशी चराने गए किशोर की पहले काटी जीभ.. फिर पत्थरों से कूच-कूच कर की हत्या

गयाजी में एक किशोर का शव नदी के पास से मिलने पर हड़कंप मच गया है. नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा काटा..

MURDER OF TEENAGER
मवेशी चराने गए किशोर की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
गया: बिहार के गयाजी में एक किशोर का शव फल्गु नदी के किनारे से मिला है. इसी बीच यह भी सामने आया कि अपराधियों ने घटना को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया है. अपराधियों ने मृतक किशोर की जीभ को कटा है. घटना बुनियादगंज थाना के कुकियासीन गांव की है.

मवेशी चराने गया था किशोर: मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशोर की पहचान कृष्णा पासवान उम्र 17 साल निवासी कुकियासीन गांव के रूप में हुई है. कृष्णा पासवान(मृतक) प्लस टू का छात्र था. मंगलवार को वह मवेशी चराने के लिए कुकियासीन घाट की ओर गया था. इसके बाद रात में घर नहीं लौटा.

फल्गु नदी के किनारे मिला शव: घर वापस नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो शव फल्गु नदी के किनारे से बरामद हुआ. घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा.

ग्रामीणों ने सड़क की जाम: आक्रोशित लोगों ने कुछ समय के लिए मानपुर- खिजरसराय सड़क को जाम कर दिया. हालांकि मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद सड़क पर यातायात बहाल हुआ.

क्या कहती है पुलिस?: इस संबंध में बुनियादगंज थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि कृष्णा पासवान(मृतक) की जीभ भी कटी हुई मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मामले का पूरा खुलासा होगा. वहीं, परिजनों ने हत्या में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग उठाई है.

''एक 17 वर्षीय किशोर का शव मिला है. किशोर मवेशी चराने गया था. इसके बाद घर नहीं लौटा. बुधवार को उसका शव बरामद किया गया है. उसकी मौत किस स्थिति में हुई है. इसकी छानबीन की जा रही है. परिजनों द्वारा लिखित शिकायत दी गई है''. -पवन कुमार, बुनियादगंज थानाध्यक्ष

किशोर की हत्याGAYA NEWSBIHAR NEWSफल्गु नदी से मिला शवMURDER OF TEENAGER

