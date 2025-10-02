ETV Bharat / state

बिहार में मवेशी चराने गए किशोर की पहले काटी जीभ.. फिर पत्थरों से कूच-कूच कर की हत्या

गया: बिहार के गयाजी में एक किशोर का शव फल्गु नदी के किनारे से मिला है. इसी बीच यह भी सामने आया कि अपराधियों ने घटना को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया है. अपराधियों ने मृतक किशोर की जीभ को कटा है. घटना बुनियादगंज थाना के कुकियासीन गांव की है.

मवेशी चराने गया था किशोर: मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशोर की पहचान कृष्णा पासवान उम्र 17 साल निवासी कुकियासीन गांव के रूप में हुई है. कृष्णा पासवान(मृतक) प्लस टू का छात्र था. मंगलवार को वह मवेशी चराने के लिए कुकियासीन घाट की ओर गया था. इसके बाद रात में घर नहीं लौटा.

फल्गु नदी के किनारे मिला शव: घर वापस नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो शव फल्गु नदी के किनारे से बरामद हुआ. घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा.

ग्रामीणों ने सड़क की जाम: आक्रोशित लोगों ने कुछ समय के लिए मानपुर- खिजरसराय सड़क को जाम कर दिया. हालांकि मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद सड़क पर यातायात बहाल हुआ.