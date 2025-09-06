मणिमहेश यात्रा के दौरान 17 लोगों की मौत, सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, आपदा पर जमकर हो रही सियासत

ETV Bharat / state

जगत नेगी ने कहा कि, "इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान इस साल 17 लोगों की मौत हुई है. इन लोगों की मौत किसी आपदा की वजह से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी और ठंड की वजह से हुई है, जबकि पिछले साल मणिमहेश यात्रा के दौरान इससे ज्यादा लोगों की जान गई थी. यात्रा के दौरान सबसे मुश्किल काम शवों को वहां से निकलना था. 60 लोगों की टीम को कुवती भेजा गया और शवों को वहां से लाया गया. सभी शवों को निकाल कर परिजनों को सौंप दिया गया है।"

शिमला/चंबा: हिमाचल के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है. भरमौर में आपदा के बाद सुक्खू सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी 8 दिनों तक भरमौर में डटकर राहत बचाव कार्यों की निगरानी करने के बाद वापस शिमला लौट आए हैं. शिमला पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भरमौर में स्थिति काफी बेहतर है. वहां पर जितने भी लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है. जो शव पड़े थे उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से चंबा पहुंचाया गया है. इस दौरान जगत नेगी ने मणिमहेश यात्रा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर जमकर हमला बोला है.

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा है कि, "अब केवल पुलिस और एनडीआरएफ के जवान वहां पर हैं. सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. तीन दिन के भीतर सड़कों को बहाल कर लिया जाएगा. भरमौर में जब आपदा आई तो उसके बाद एक पार्टी विशेष द्वारा अफवाहों को बड़ी तेजी से फैलाया गया. लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई. हजारों लोगों के मरने की बात सोशल मीडिया पर फैलाई गई."

आपदा के वक्त श्रद्धालुओं को गुमराह करने की कोशिश

इसके साथ ही हिमाचल के मंत्री ने कहा कि, सरकार द्वारा ही नेटवर्क बंद करने की बातें कही जा रही थी, जबकि नेट का पूरा कंट्रोल निजी कंपनियों के पास होता है. सिग्नल को बंद करना है तो इसकी अनुमति केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है और बिना अनुमति के नेट को बंद नहीं किया जा सकता है. यह केवल कुछ परिस्थितियों में ही गृह मंत्रालय की इजाजत देता है. उसके बाद ही इसे बंद किया जा सकता है. भरमौर में आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी. लोगों को गुमराह किया गया.

360 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया (ETV Bharat)

लोगों को भ्रमित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत

जगत सिंह नेगी ने कहा कि, बिना तथ्यों के जांच के ही कुछ चैनल और सोशल मीडिया पर 2000 लोगों के मौत की खबरें चलाई गई. कुछ लोग तो ऐसे थे जो 5000 लोगों के मरने की बात कर रहे थे, जबकि बिना तथ्यों के जांच के आपदा के समय इस तरह की खबरों को नहीं चलना चाहिए. लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है.

आपदा आते ही केंद्र को गाली देने लगते हैं प्रदेश सरकार के कांग्रेसी नेता

हिमाचल के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि, "कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह रवैया बन चुका है कि प्रदेश में अगर आपदा आती है तो इसके लिए केंद्र सरकार को गाली देना शुरू कर देते हैं. यह सब कांग्रेसी नेताओं द्वारा साजिश के तहत किया जा रहा है. कांग्रेस सरकार द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा, जबकि केंद्र से जो पैसा मिला और मिल रहा है उसे कहां खर्च किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है. आज प्रदेश में हालात ऐसे हैं जहां 500 करोड़ का नुकसान हुआ है वहां सिर्फ एक करोड़ देकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का कार्य किया जा रहा है. हर बात पर केंद्र को दोष देना उचित नहीं, प्रदेश सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए."

'मणिमहेश यात्रा में सरकार ने दिखाया गैरजिम्मेदाराना रवैया'

जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले की मणिमहेश यात्रा के दौरान जो त्रासदी हुई है, उसमें प्रदेश सरकार का गैरजिम्मेदाराना रवैया सामने आया है. लोगों को भेजने से लेकर उन्हें सुरक्षित वापस लाने तक सरकार की कोई योजना नहीं थी. लोग 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके चंबा पहुंचे और अभी भी बहुत से लोग वहां पर फंसे हुए हैं. आपदा बड़ी जरूर है, लेकिन सरकार उसमें अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है.

मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा मणिमहेश यात्रा के दौरान खराब मौसम और भारी भूस्खलन के कारण अब तक रास्ते में फंसे 360 से अधिक श्रद्धालुओं को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है. जिला प्रशासन ने यात्रियों की सहायता करते हुए उन्हें एचआरटीसी की बसों द्वारा निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की है.

चिनूक हेलीकॉप्टर से 524 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा पहुंचाया गया

वही, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि, "पिछले 24 घंटों में मणिमहेश यात्रा में फँसे 1166 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. आज सुबह 6:30 बजे वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से शुरू हुए अभियान में 12 उड़ानों के ज़रिए 524 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा पहुंचाया गया, जहां से एचआरटीसी बसों के माध्यम से उन्हें निःशुल्क नूरपुर व पठानकोट भेजा गया. अधिकतर श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है और शेष का रेस्क्यू कल जारी रहेगा. इस ऑपरेशन में शामिल सभी का हृदय से आभार."

चिनूक हेलीकॉप्टर से यात्रियों का रेस्क्यू

इस वर्ष मणिमहेश यात्रा के दौरान करीब 15,000 श्रद्धालु अलग-अलग स्थानों पर फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने कड़ी मेहनत से पैदल मार्गों और सड़कों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि अभी तक भरमौर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 700 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें अब भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई मार्ग से चंबा लाया जा रहा है.

मणिमहेश में चिनूक हेलीकॉप्टर से यात्रियों का रेस्क्यू (ETV Bharat)

अभी 2 शवों को निकाले जाने का प्रयास जारी

चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि, इस आपदा के दौरान 17 श्रद्धालुओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी हुई है, जिनमें से दो के शवों को अभी भी निकाले जाने का प्रयास चल रहा है. भरमौर में फंसे यात्रियों में से कुछ को शुक्रवार (5 सितंबर) को पैदल रास्तों से चंबा लाया गया था. सुबह से चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है. बाद में इन सभी को एचआरटीसी बसों से फ्री में पठानकोट और कांगड़ा भेजा जाएगा."

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब तक 942.9 मिलीमीटर बारिश, पिछले 22 साल के मानसून सीजन में सबसे अधिक रेनफॉल

ये भी पढ़ें: जान जोखिम में डाल चट्टान के नीचे से गुजर रहे हजारों लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, तस्वीर देख सहम जाएंगे