बिजनौर: जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में हादसा हो गया. रविवार को गांव झलरा में घर के आंगन में खेल रहा 17 महीने का मासूम अचानक नाले में गिर गया. कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई. इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर में कोहराम मच गया.

खेलते समय नाले में गिरा बच्चा: कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि 17 महीने के बच्चे का नाम आसिफ था. वह नवेद अहमद का बेटा था. खेल-खेल में हुई इस घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. मासूम की मौत की खबर जैसे ही आसपास फैली, लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचने लगे.

बच्चे की मुस्कान बहुत प्यारी थी: सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बच्चे की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है. गांव के लोगों ने कहा कि बच्चे की मासूम मुस्कान सबको याद आएगी, लेकिन अब घर का आंगन सूना हो गया है.

पिता ने कोतवाली पुलिस को जानकारी: पिता नवेद ने बच्चे की मौत की जानकारी थाना कोतवाली में दी. शहर के कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया. बच्चे के शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

