बिहार की जीविकोपार्जन योजना केन्या में होगी लागू! सफलता के कायल हुए अधिकारी

केन्या के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में जाना है. साथ ही जमकर प्रशंसा की.

Published : August 21, 2025 at 5:06 PM IST

नालंदा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सतत जीविकोपार्जन योजना की सफलता अब सात समंदर पार अफ्रीकी देश केन्या तक पहुंच गई है. केन्या से 17 सदस्यीय एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बीते दिन नालंदा पहुंचा, जहां सदस्यों ने जीविकोपार्जन योजना और दीदी की रसोई जैसी पहलों को बारीकी से समझा.

केन्या से बिहार पहुंचा प्रतिनिधिमंडल: बिहार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन के इस सफल मॉडल को अपने देश में लागू करने की संभावनाएं तलाशने के लिए केन्या से 17 सदस्यीय एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नालंदा पहुंचा है.

बिहार की जीविकोपार्जन योजना का कायल हुआ केन्या का प्रतिनिधिमंडल (ETV Bharat)

सतत जीविकोपार्जन योजना के डीपीएम संजय पासवान ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने रहुई और हरनौत प्रखंड में सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी दीदियों से मुलाकात की है. प्रतिनिधिमंडल इस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित और उत्साहित था कि कैसे सरकार ने शराबबंदी के बाद हाशिये पर आये परिवारों को ना केवल आजीविका का साधन दिया, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में भी सम्मान के साथ जोड़ा है.

बिहार में 2018 में शुरू हुई थी योजना: बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी. नालंदा जिले में कुल जीविका समूह से 3,67416 दीदियां जुड़कर आत्मनिर्भर बनीं हैं.

KENYA DELEGATION VISIT BIHAR
केन्या के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जीविकोपार्जन योजना और दीदी की रसोई को समझा (ETV Bharat)

नालंदा में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित: इनमें जीविका की रसोई में 126 दीदियां, सफाई वाले में 119 दीदियां और सिलाई में 50 महिलाएं जुड़ी हैं. जन औषधीय दवा वितरण केंद्र में एक फार्मासिस्ट के साथ दो दीदी, हेल्प डेस्क के लिए 4 दीदी और बाकी आत्मनिर्भर हैं.

अनुभव के आधार पर भी मिलता है वेतन: सभी विभाग से जुड़ी दीदियों को अलग-अलग वेतनमान मिलता है. इसकी शुरुआत 5 हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक है. इसके अलावा हर साल अनुभव के हिसाब से भी वेतन बढ़ाया जाता है.

2 लाख रुपए तक मिलती है राशि: सतत जीविकोपार्जन योजना जीविका के माध्यम से संचालित है. जीविका ग्राम संगठन की ओर से गांव में बैठक आयोजित की जाती है कि किसे इस योजना का लाभ देना है. इससे पहले सर्वे किया जाता है और उसी आधार पर फैसला होता है. पहले इस योजना में 60,000 से 1 लाख तक की राशि देने का प्रावधान था, हालांकि अब इस राशि को बढ़ाकर 60000 से 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है.

"हमसे पूछा गया कि हम इस काम से कैसे जुड़े. हमने उन्हें बताया कि जीविका में आने के बाद हमें प्रशिक्षण मिला और आज हम यहां अस्पताल में मरीजों को भोजन कराकर उनकी सेवा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं''. जीविका दीदी

इमर्शन लर्निंग एंड एक्सचेंज कार्यक्रम : यह दौरा जीविका और ब्रैक इंटरनेशनल के अनुबंध के तहत 'इमर्शन लर्निंग एंड एक्सचेंज' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया. इसके तहत विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बिहार आकर सतत जीविकोपार्जन योजना के कार्यों को देखते हैं फिर अपने देश में लागू करने पर विचार करते हैं.

"हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि कैसे बिहार सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालय गरीबी खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. आज हमने जिन जीविका दीदियों से मुलाकात की, उनके चेहरों की मुस्कान ही इस कार्यक्रम की सफलता की कहानी बताने के लिए काफी है. यह सिर्फ महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सशक्तीकरण है और यही सबसे बड़ा बदलाव है". -लियो ओकेरो, क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक, विलेज एंटरप्राइज संस्था केन्या

ये उद्यम चलाते हैं लाभार्थी: सतत जीविकोपार्जन योजना के जरिए किराना दुकान, नाश्ता दुकान, कपड़ा दुकान, श्रृंगार दुकान, सब्जी और फल दुकान का संचालन किया जाता है.

जीविकोपार्जन योजना केन्या प्रतिनिधिमंडल

