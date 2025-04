ETV Bharat / state

हिमाचल में छुट्टी के दिन प्रशासनिक फेरबदल, इन तीन जिलों के डीसी बदले, 17 IAS और 4 HAS की ट्रांसफर - IAS AND HAS TRANSFER IN HIMACHAL

17 IAS और 4 HAS की ट्रांसफर ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: हिमाचल में रविवार को छुट्टी के दिन सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक साथ 17 IAS और 4 HAS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें तीन जिलों के जिला उपायुक्त भी शामिल है. प्रदेश सरकार की अधिसूचना के मुताबिक आयुष विभाग के निदेशक डॉ. निपुन जिंदल को डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेस निदेशक लगाया गया है. इसके साथ व पहले की ही तरह एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. बिलासपुर के डीसी आबिद हुसैन सादिक को अब हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक की जिम्मेवारी सौंपी गई है. सिरमौर और बिलासपुर के डीसी बदले इसी तरह से लोक वित्त और लोक उद्यम-सह-विशेष सचिव (वित्त) जो निदेशक, कोषागार, लेखा और लॉटरी, एचपी, शिमला, प्रबंध निदेशक, एचपी, वित्तीय निगम, शिमला के पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं उन्हें अब निदेशक आयुष विभाग लगाया गया है. वहीं बंदोबस्त अधिकारी प्रदीप कुमार ठाकुर को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश, शिमला के रूप में नियुक्त किया गया है. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रियंका वर्मा को डीसी जिला सिरमौर लगाया गया है. प्रबंध निदेशक, रीमा कश्यप जो प्रबंध निदेशक, एचपी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं को निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश, शिमला व सचिव, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला नियुक्त किया गया है. डीसी जिला सिरमौर, नाहन सुमित खिमटा को निदेशक, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक में विभाग नियुक्त किया गया है. डीसी जिला लाहौल एवं स्पीति, केलांग राहुल कुमार को उपायुक्त, जिला बिलासपुर लगाया गया है. 17 IAS की ट्रांसफर (नोटिफिकेशन)

किरण भड़ाना होगी डीसी लाहौल और स्पीति वहीं निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग किरण भड़ाना को डीसी जिला लाहौल और स्पीति, केलांग के पद पर नियुक्त किया गया है. भाषा, कला और संस्कृति विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित जो सचिव, हिमाचल प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं अब से निदेशक, महिला एवं बाल विकास शिमला के रूप में कार्य करेंगे. भूमि अभिलेख की निदेशक रितिका को धर्मशाला नगर निगम आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है. वह धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, धर्मशाला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी. SDM मंडी ओम कांत ठाकुर को अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक (डीआरडीए), बिलासपुर की नई जिम्मेवारी दी गई है. इसी तरह से SDM बिलासपुर अभिषेक कुमार गर्ग को अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक (डीआरडीए), हमीरपुर के रूप में नियुक्त किया गया है. वो आयुक्त, नगर निगम, हमीरपुर का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे. वहीं विजय वर्धन जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सचिव, एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला लगाया गया है. इसी तरह से पोस्टिंग का इंतजार कर रही रुपिंदर कौर को SDM मंडी की जिम्मेवारी दी गई है. वहीं पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अन्य IAS अधिकारी डॉ. राजदीप सिंह को SDM बिलासपुर लगाया गया है. 4 HAS की ट्रांसफर (नोटिफिकेशन) एचपीएएस की भी ट्रांसफर प्रदेश सरकार ने 4 एचपीएएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं. सरकार ने यह आदेश 23 अप्रैल 2025 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन के तहत जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक पंकज शर्मा को शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जनरल मैनेजर (प्रशासन/प्रोजेक्ट्स) से शिमला में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून व्यवस्था) नियुक्त किया गया है. वहीं मनीष कुमार सोनी को शिमला डिवीजन के सहायक निपटान अधिकारी से धर्मशाला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बनाया गया है. इसी तरह से मनोज कुमार को उदयपुर, लाहौल-स्पीति में एसडीएम के रूप में कार्यरत रखा गया है. इसके अतिरिक्त अमित कल्थाइक को कुल्लू जिले के आनी से किन्नौर जिले के रेकांगपिओ का एसडीएम नियुक्त किया गया है. वहीं, हमीरपुर जिले के सुजानपुर SDM कुलवंत सिंह पोतन को देहरा जिला कांगड़ा का एसडीएम बनाया गया है. इसके अलावा संजीत सिंह अगले आदेश तक सुजानपुर, हमीरपुर के एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे.