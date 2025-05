ETV Bharat / state

दिल्ली के सीलमपुर में 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, दहशत में लोग - MINOR BOY STABBED IN SEELAMPUR

सीलमपुर इलाके के पार्क में नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा. ताजा मामला सीलमपुर इलाके का है जहां एक पार्क में बीती रात एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. सीलमपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक जा रहे हैं. ताकि आरोपियों की पहचान हो सके . सीलमपुर के सेंट्रल पार्क में युवक का मिला शव : उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि शुक्रवार रात तकरीबन 11:30 बजे गश्त के दौरान कांस्टेबल विपिन सीलमपुर के सेंट्रल पार्क में पहुंचे तो एक लड़का पार्क की बेंच और रास्ते के बीच खून से लथपथ हालत में पड़ा था. कांस्टेबल विपिन ने तुरंत घटना की सूचना सीलमपुर थाने में दी. सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घायल को जग प्रवेश अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. सीलमपुर के सेंट्रल पार्क में खून से लथपथ युवक का मिला शव (ETV BHARAT)

