यूपी में 16 IPS अफसरों का तबादला; आजमगढ़-सोनभद्र-उन्नाव समेत 10 जिलों के पुलिस कप्तान बदले, देखें लिस्ट
आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीना पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अटैच, जय प्रकाश सिंह बने उन्नाव के एसपी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 1:22 PM IST
लखनऊ : सूबे में तबादलों का दौर जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया. आजमगढ़-सोनभद्र-उन्नाव समेत 10 जिलों के पुलिस कप्तान बदल गए हैं. इससे पहले बुधवार की देर शाम 13 पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और 44 अपर पुलिस अधीक्षकों (ASP) का भी तबादला किया गया था.
आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हेमराज मीना को पुलिस अधीक्षक पद पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. एसपी कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा को इसी पद पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है. पुलिस अधीक्षक सुरक्षा लखनऊ जय प्रकाश सिंह को उन्नाव का एसपी बनाया गया है.
संजीव सुमन बने देवरिया के एसपी : एसएसपी अलीगढ़ संजीव सुमन को देवरिया का एसपी बनाया गया है. जबकि देवरिया के एसपी विक्रांत वीर को इसी पद पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. हरदोई के एसपी नीरज कुमार जादौन को अलीगढ़ का एसएसपी बनाया गया है. सोनभद्र के एसपी अशोक कुमार मीना को हरदोई का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
अभिषेक वर्मा सोनभद्र के नए पुलिस कप्तान : आगरा के रेलवे पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को सोनभद्र का एसपी बनाया गया है. उन्नाव के एसपी दीपक भूकर को प्रतापगढ़ का एसपी बनाया गया है. एसपी प्रतापगढ़ डॉ. अनिल कुमार को आजमगढ़ का एसएसपी बनाया गया है. अंबेडकर नगर के एसपी केशव कुमार को कुशीनगर का एसपी बनाया गया है.
अभिजीत आर शंकर अंबेडकर नगर के एसपी : एसपी औरैया अभिजीत आर शंकर को अंबेडकर नगर का एसपी बनाया गया है. प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती को औरैया का एसपी बनाया गया है. प्रयागराज 4 वाहिनी पीएसी के सेनानायक मनीष कुमार शांडिल्य को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. पुलिस अधीक्षक बलिया अनिल कुमार झा को आगरा रेलवे का एसपी बनाया गया है. सीतापुर 27वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक सर्वेश कुमार मिश्रा को प्रयागराज 4वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाया गया है.
बुधवार को 13 डीएसपी का हुआ था तबादला : इससे पूर्व बुधवार की शाम को 13 पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और 44 अपर पुलिस अधीक्षकों (ASP) का तबादला कर दिया गया था. इससे पहले भी 6 IAS और 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया था. इसके तहत पुलिस उपाधीक्षक पीटीएस गोरखपुर प्रिता को सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज पंकज लवानिया को पुलिस उपाधीक्षक मेरठ, सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज वरूण कुमार को मुरादाबाद भेजा गया था.
एलआईयू अयोध्या पुलिस उपाधीक्षक शैलेन्द्र सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त आगरा, पुलिस उपाधीक्षक कुम्भ मेला प्रयागराज राम कृष्ण चतुर्वेदी को पुलिस उपाधीक्षक सुल्तानपुर, पुलिस उपाधीक्षक देवरिया आभा सिंह को गोरखपुर, सुलतानपुर डीएसपी अब्दुस सलाम खान को सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज, पुलिस उपाधीक्षक सुल्तानपुर प्रशान्त सिंह को मण्डलाधिकारी गोरखपुर बनाया गया था.
