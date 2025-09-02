बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. जवानों ने 3 अलग अलग जगहों पर सर्चिंग के दौरान कुल 16 खूंखार माओवादियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए माओवादियों में कुछ नक्सल सहयोगी भी शामिल हैं. पकड़े गए माओवादियों के पास से नक्सली साहित्य और विस्फोटक बरामद हुआ है.
नक्सली साजिश नाकाम, 16 माओवादी गिरफ्तार: पकड़े गए माओवादी सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में घूम रहे थे. डीआरजी की टीम, थाना बांसागुड़ा, थाना गंगालूर, थाना जांगला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया. कार्रवाई के दौरान कोबरा 210, 202 और केंद्रीय रिजर्व पुलि बल की 229वीं बटालियन मौजूद रही.
कहां कहां से हुई माओवादियों की गिरफ्तारी
- थाना बांसागुड़ा इलाके से 2 माओवादी गिरफ्तार हुए.
- गंगालूर थाना इलाके से 6 नक्सली पकड़े गए.
- जांगला के जंगल से 8 सक्रिय माओवादी गिरफ्तार हुए.
नक्सलियों से बरामद सामान
- IED, कुकर बम, टिफिन बम
- कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज
- मल्टीमीटर, बिजली के तार
- जमीन खोदने का औजार
- माओवादियों के लिखे गए बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट
जांगला से पकड़े गए 8 माओवादियों की हुई पहचान
- नड़गु वेको (मिलिशिया सदस्य) उम्र 50 वर्ष, निवासी आदवाड़ा, स्कूलपारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
- बोटी माड़वी (DAKMS सदस्य) उम्र 44 वर्ष, निवासी आदवाड़ा, उसकेपारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
- बोड़ा वेको (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) उम्र 27 वर्ष, निवासी आदवाड़ा, देवापारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
- पाकलू फरसा (DAKMS सदस्य) उम्र 38 वर्ष, निवासी आदवाड़ा, देवापारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
- बामन कवासी (जनसंपर्क सदस्य) उम्र 31 वर्ष, निवासी आदवाड़ा, उस्कोपारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
- मुन्ना कुहरामी (DAKMS सदस्य) उम्र 22 वर्ष निवासी आदवाड़ा, नयापारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
- मुन्ना वेको (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) उम्र 22 वर्ष, निवासी आदवाड़ा, नयापारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
- बुधरू ऊर्फ बधरू बारसा (मिलिशिया सदस्य) उम्र 21 वर्ष, निवासी गुडरा, गोडियापारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर.
गंगालूर से गिरफ्तार माओवादियों के नाम
- भीमा बारसे (मिलिशिया सदस्य) उम्र 21 वर्ष, निवासी पीड़िया, मदुमपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर.
- माड़वी पाला ( मिलिशिया सदस्य) उम्र 34 वर्ष, निवासी पीड़िया, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर.
- जोगा माड़वी (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) उम्र 25 वर्ष, निवासी तामोडी, मेडोपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर.
- कलमू मनकी (मिलिशिया सदस्य) उम्र 23 वर्ष, निवासी पीड़िया, मदुमपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर.
- बुधरी बारसे (मिलिशिया सदस्य) उम्र 30 वर्ष, निवासी, पीडिया, मदुमपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर.
- कलमू फूलो (मिलिशिया सदस्य) उम्र 19 वर्ष, निवासी पीडिया, मदुमपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर.
बांसागुड़ा से पकड़े गए नक्सलियों के नाम
- नंदा कुंजाम (मारूड़बाका आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य) उम्र 22 वर्ष, निवासी तुमिरगुड़ा, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर.
- भीमा मड़कम (पोलमपल्ली आरपीसी आर्थिक शाखा सदस्य) निवासी कोंजेड, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर.
बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश नाकाम: सुरक्षाबलों की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए IED लगाने की योजना के तहत विस्फोटक लेकर आए थे. पकड़े गए माओवादियों से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं. बरामद सामग्री को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया गया है.