नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 16 एजेंडों पर लगी मुहर - NITISH CABINET MEETING

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है.

NITISH CABINET MEETING
नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगायी है. कैबिनेट में राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार तकनीकी सेवा आयोग / बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति दी गई है.

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से परीक्षा शुल्क ₹100 करने और मुख्य परीक्षा माफ करने की घोषणा की थी. आज कैबिनेट में भी उन्होंने फैसला ले लिया है.

16 एजेंडों पर मुहर: पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है.

राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से पन्द्रह हजार रुपये से बढ़ाकर तीस हजार रुपये प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है. स्व० उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्धी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने को स्वीकृति दी गई. गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई.

वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है. बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है.

सालेपुर- नरसंडा- टेलमर- करोटा 19.43 किलोमीटर दो लेन से चार लाइन चौड़ीकरण के लिए 539 करोड़ 29 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ आरओबी सहित 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 363 करोड़ 99 लाख 30000 रुपये की स्वीकृति दी गई है.

भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के वर्ष 2012-13 से पूर्व के वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी के नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि के लेख अध्यतनीकरण एवं अंतिम निकासी से संबंधित मामलों का निष्पादन के लिए अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन की न्यूनतम अंशदान की राशि एवं तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किए जाने की स्वीकृति हुई है.

