महराजगंज में बुलडोजर एक्शन; 16 एयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई, कई मकान जमींदोज

महराजगंज : उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है. इसके तहत बुधवार को जिले में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला. नौतनवा तहसील प्रशासन ने परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगवलिया में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 एयर सरकारी जमीन को मुक्त कराया.

जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया : तहसीलदार कर्ण कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गंगवलिया गांव के गाटा संख्या 485, 491 और 492 की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. यह जमीन सरकारी स्कूल और सार्वजनिक मार्ग की थी, जिस पर लंबे समय से अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने निर्देश पर दो बार कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि 16 एयर सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को समाप्त किया जा सके.

अधिकारियों का कहना है कि, गंगवलिया गांव में पिछले करीब 60 वर्षों से सरकारी विद्यालय और रास्ते की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना रखे थे. कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमणकारियों की ओर से कब्जा नहीं हटाया गया था. इसके बाद नौतनवा तहसील प्रशासन ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए पक्के और कच्चे मकानों को ध्वस्त कराया है. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो. बुधवार को प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया, जबकि आम जनता ने राहत की सांस ली.



