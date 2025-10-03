सजा सुनते ही 16 आरोपी कोर्ट अभिरक्षा से भागे, 7 दिन से पुलिस के हाथ खाली
जोधपुर में 16 आरोपियों के फरार होने का मामला सामने आया है. इनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है.
जोधपुर : शहर की अदालत में सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद 16 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गए. घटना 7 दिन पुरानी है. पुलिस ने कोर्ट रीडर की रिपोर्ट की भनक किसी को नहीं लगने दी, गुरुवार को मामले को लेकर पड़ताल तेज हुई तो इस मामले का पता चला. 26 सितंबर को अनुसूचित जाति व जनजाति मामलात की विशेष अदालत के 13 साल पुराने मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सभी 16 दोषी फरार हो गए. अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है.
उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, अभी कोई पकड़ में नहीं आया है. उन्होंने छह दिन तक मामला छुपाने के सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दी. दरअसल, एससी-एसटी मामलात की विशेष अदालत ने 13 साल पुराने मामले में 26 सितंबर की दोपहर 1 बजे सभी 16 आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. दोपहर करीब 1.20 बजे दोषियों को जेल ले जाने के लिए चालानी गार्ड बुलाए गए थे, लेकिन इनके पहुंचने से पहले सभी कोर्ट परिसर से भाग गए, जबकि सजा सुनाए जाने के दौरान वे कोर्ट की अभिरक्षा में थे.
यह आरोपी हुए अभिरक्षा से फरार : एससी-एसटी एक्ट मामलात की विशेष अदालत के रीडर संजय पुरोहित ने उदयमंदिर थाने में इस घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें ओसियां तहसील के पड़ासला गांव निवासी जगदीशराम पुत्र गोमाराम जाट, हड़मानराम पुत्र भूराराम जाट, चैनाराम पुत्र नाथाराम जाट, जगदीश पुत्र लुम्बाराम जाट, ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मानाराम जाट, दीपाराम पुत्र अणदाराम जाट, इमरताराम पुत्र कानाराम जाट, अचलाराम पुत्र किशनाराम जाट, लालाराम पुत्र मंगलाराम जाट, भीखाराम पुत्र भोमाराम जाट, जस्साराम पुत्र किशनाराम जाट, कुंभाराम पुत्र भोमाराम जाट, अशोक पुत्र चोलाराम जाट, पूनाराम पुत्र अचलाराम जाट, चाडी निवासी मांगीलाल पुत्र बाबूराम बिश्नोई और खींवकरण सिंह उर्फ खींयाराम पुत्र डूंगरराम जाट के कोर्ट से फरार होने का हवाला दिया गया है.
यह था मामला, जिसमें हुई थी सजा : 31 जनवरी 2012 की रात पड़ासला गांव में एक बस्ती पर 150-200 लोगों ने हमला कर दिया था. घरों को आग भी लगा दी गई थी. हमले में 6 लोगों के चोट आई थी. दहशत फैलाने के लिए फायर करने के आरोप भी लगाए गए थे. पोकरराम ने ओसियां थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी. जांच के बाद पुलिस ने 19 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था. सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मृत्यु हो गई थी.