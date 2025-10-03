ETV Bharat / state

सजा सुनते ही 16 आरोपी कोर्ट अभिरक्षा से भागे, 7 दिन से पुलिस के हाथ खाली

उदयमंदिर थाना, उदयपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : शहर की अदालत में सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद 16 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गए. घटना 7 दिन पुरानी है. पुलिस ने कोर्ट रीडर की रिपोर्ट की भनक किसी को नहीं लगने दी, गुरुवार को मामले को लेकर पड़ताल तेज हुई तो इस मामले का पता चला. 26 सितंबर को अनुसूचित जाति व जनजाति मामलात की विशेष अदालत के 13 साल पुराने मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सभी 16 दोषी फरार हो गए. अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है. उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, अभी कोई पकड़ में नहीं आया है. उन्होंने छह दिन तक मामला छुपाने के सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दी. दरअसल, एससी-एसटी मामलात की विशेष अदालत ने 13 साल पुराने मामले में 26 सितंबर की दोपहर 1 बजे सभी 16 आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. दोपहर करीब 1.20 बजे दोषियों को जेल ले जाने के लिए चालानी गार्ड बुलाए गए थे, लेकिन इनके पहुंचने से पहले सभी कोर्ट परिसर से भाग गए, जबकि सजा सुनाए जाने के दौरान वे कोर्ट की अभिरक्षा में थे. पढ़ें. सांगानेर खुली जेल से बंदी फरार, गिनती करने पर चला पता, दर्ज कराया मामला