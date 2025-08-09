सागर : खुरई के बरोदिया बामन गांव के 23 वर्षीय युवक ने हरिद्वार से खुरई मध्य प्रदेश तक 900 किमी की पदयात्रा की है. युवक ने युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए अब तक करीब 15 हजार किलोमीटर की पैदल धार्मिक पदयात्रा भी की है.

युवक शनिवार को अपने तीन साथियों के साथ कांवड़ यात्रा लेकर हरिद्वार से खुरई पहुंचा है. करीब 900 किमी की पदयात्रा कर जैसे ही सभी युवक शहर पहुंचे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ.

युवाओं को जागरूक करने के लिए करते हैं यात्रा (Etv Bharat)

युवाओं को जागरूक करने यात्रा की शुरू



इस अनोखी यात्रा को पूरा करने वाले खुरई के बरोदिया बामन गांव के मुकेश साहू ने कहा, '' यदि हमारा छोटा सा प्रयास हमारे देश के लाखों युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ दे तो मानो मेरी यह यात्रा सफल हो जाएगी. हमारे देश के युवा आज गलत दिशा में जा रहे हैं, उन्हें सही दिशा मिले और वह सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों. साथ ही आज देश में गायों की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है. यदि युवा इस बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा.

इसलिए युवाओं को जागरूक करने के लिए सबसे पहले 15 जनवरी 2024 को खुरई से अयोध्या तक की करीब 750 किमी की पदयात्रा की थी.

हरिद्वार से खुरई पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत (Etv Bharat)

28 दिन में कावड़ लेकर पहुंचे हरिद्वार से खुरई

मुकेश साहू ने बताया कि एक ही संकल्प लेकर 11 जुलाई को अपने दो अन्य साथी हेमंत कोरी, हेमंत अहिरवार के साथ हरिद्वार से 42 लीटर जल लेकर कावड़ यात्रा शुरू की थी. यह यात्रा मेरठ, आगरा, दतिया, झांसी, ललितपुर, मालथौन से होकर शुक्रवार को खुरई पहुंचे, जहां शहर के गुरुकुल चौराहा पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अलावा आमलोगों ने तीनों का फूलमालाओं से स्वागत किया.

इसके बाद स्वागत यात्रा शहर के प्रमुख मार्गो से होकर शहर के भूतेश्वर मंदिर में पहुंची. जहां हरिद्वार से लाए गए जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया.

12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा

मुकेश साहू ने बताया कि 12 मार्च 2024 को वह खुरई से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए अपने घर से निकला था. सबसे पहले उसने ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ सहित अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए थे. मुकेश साहू ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग की कुल दूरी करीब 13 हजार किलोमीटर थी. जिसमें उसने 10 हजार किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर की थी. जगन्नाथ पुरी के बाद ऐसी परिस्थिति बनी थी कि उसे साइकिल लेकर चलना पड़ा था.