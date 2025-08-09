Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

युवाओं को जागरुक करने 15 हजार KM पदयात्रा, 28 दिन में 900 किमी हरिद्वार से खुरई पहुंचा युवक - 15K KMS JOURNEY ON FOOT

युवाओं को गलत रास्ते से बचाने और धर्म के प्रति जागरुक करने के लिए करते हैं तीर्थों की पैदल यात्रा.

15000km on foot haridwar to sagar
28 दिन में कावड़ लेकर पहुंचे हरिद्वार से खुरई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 10:08 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 10:29 AM IST

3 Min Read

सागर : खुरई के बरोदिया बामन गांव के 23 वर्षीय युवक ने हरिद्वार से खुरई मध्य प्रदेश तक 900 किमी की पदयात्रा की है. युवक ने युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए अब तक करीब 15 हजार किलोमीटर की पैदल धार्मिक पदयात्रा भी की है.

युवक शनिवार को अपने तीन साथियों के साथ कांवड़ यात्रा लेकर हरिद्वार से खुरई पहुंचा है. करीब 900 किमी की पदयात्रा कर जैसे ही सभी युवक शहर पहुंचे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ.

Haridwar to Sagar MP
युवाओं को जागरूक करने के लिए करते हैं यात्रा (Etv Bharat)

युवाओं को जागरूक करने यात्रा की शुरू

इस अनोखी यात्रा को पूरा करने वाले खुरई के बरोदिया बामन गांव के मुकेश साहू ने कहा, '' यदि हमारा छोटा सा प्रयास हमारे देश के लाखों युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ दे तो मानो मेरी यह यात्रा सफल हो जाएगी. हमारे देश के युवा आज गलत दिशा में जा रहे हैं, उन्हें सही दिशा मिले और वह सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों. साथ ही आज देश में गायों की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है. यदि युवा इस बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा.

इसलिए युवाओं को जागरूक करने के लिए सबसे पहले 15 जनवरी 2024 को खुरई से अयोध्या तक की करीब 750 किमी की पदयात्रा की थी.

15k journey for sanatan
हरिद्वार से खुरई पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत (Etv Bharat)

28 दिन में कावड़ लेकर पहुंचे हरिद्वार से खुरई

मुकेश साहू ने बताया कि एक ही संकल्प लेकर 11 जुलाई को अपने दो अन्य साथी हेमंत कोरी, हेमंत अहिरवार के साथ हरिद्वार से 42 लीटर जल लेकर कावड़ यात्रा शुरू की थी. यह यात्रा मेरठ, आगरा, दतिया, झांसी, ललितपुर, मालथौन से होकर शुक्रवार को खुरई पहुंचे, जहां शहर के गुरुकुल चौराहा पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अलावा आमलोगों ने तीनों का फूलमालाओं से स्वागत किया.

यह भी पढ़ें - रक्षाबंधन के पहले सागर में मातम, नहाने उतरे चार युवक बेबस नदी में डूबे

इसके बाद स्वागत यात्रा शहर के प्रमुख मार्गो से होकर शहर के भूतेश्वर मंदिर में पहुंची. जहां हरिद्वार से लाए गए जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया.

यह भी पढ़ें- नौरादेही का जंगल होगा और खतरनाक, बाघ की दहाड़ से टकराएगी चीतों की रफ्तार

12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा

मुकेश साहू ने बताया कि 12 मार्च 2024 को वह खुरई से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए अपने घर से निकला था. सबसे पहले उसने ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ सहित अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए थे. मुकेश साहू ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग की कुल दूरी करीब 13 हजार किलोमीटर थी. जिसमें उसने 10 हजार किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर की थी. जगन्नाथ पुरी के बाद ऐसी परिस्थिति बनी थी कि उसे साइकिल लेकर चलना पड़ा था.

सागर : खुरई के बरोदिया बामन गांव के 23 वर्षीय युवक ने हरिद्वार से खुरई मध्य प्रदेश तक 900 किमी की पदयात्रा की है. युवक ने युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए अब तक करीब 15 हजार किलोमीटर की पैदल धार्मिक पदयात्रा भी की है.

युवक शनिवार को अपने तीन साथियों के साथ कांवड़ यात्रा लेकर हरिद्वार से खुरई पहुंचा है. करीब 900 किमी की पदयात्रा कर जैसे ही सभी युवक शहर पहुंचे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ.

Haridwar to Sagar MP
युवाओं को जागरूक करने के लिए करते हैं यात्रा (Etv Bharat)

युवाओं को जागरूक करने यात्रा की शुरू

इस अनोखी यात्रा को पूरा करने वाले खुरई के बरोदिया बामन गांव के मुकेश साहू ने कहा, '' यदि हमारा छोटा सा प्रयास हमारे देश के लाखों युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ दे तो मानो मेरी यह यात्रा सफल हो जाएगी. हमारे देश के युवा आज गलत दिशा में जा रहे हैं, उन्हें सही दिशा मिले और वह सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों. साथ ही आज देश में गायों की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है. यदि युवा इस बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा.

इसलिए युवाओं को जागरूक करने के लिए सबसे पहले 15 जनवरी 2024 को खुरई से अयोध्या तक की करीब 750 किमी की पदयात्रा की थी.

15k journey for sanatan
हरिद्वार से खुरई पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत (Etv Bharat)

28 दिन में कावड़ लेकर पहुंचे हरिद्वार से खुरई

मुकेश साहू ने बताया कि एक ही संकल्प लेकर 11 जुलाई को अपने दो अन्य साथी हेमंत कोरी, हेमंत अहिरवार के साथ हरिद्वार से 42 लीटर जल लेकर कावड़ यात्रा शुरू की थी. यह यात्रा मेरठ, आगरा, दतिया, झांसी, ललितपुर, मालथौन से होकर शुक्रवार को खुरई पहुंचे, जहां शहर के गुरुकुल चौराहा पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अलावा आमलोगों ने तीनों का फूलमालाओं से स्वागत किया.

यह भी पढ़ें - रक्षाबंधन के पहले सागर में मातम, नहाने उतरे चार युवक बेबस नदी में डूबे

इसके बाद स्वागत यात्रा शहर के प्रमुख मार्गो से होकर शहर के भूतेश्वर मंदिर में पहुंची. जहां हरिद्वार से लाए गए जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया.

यह भी पढ़ें- नौरादेही का जंगल होगा और खतरनाक, बाघ की दहाड़ से टकराएगी चीतों की रफ्तार

12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा

मुकेश साहू ने बताया कि 12 मार्च 2024 को वह खुरई से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए अपने घर से निकला था. सबसे पहले उसने ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ सहित अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए थे. मुकेश साहू ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग की कुल दूरी करीब 13 हजार किलोमीटर थी. जिसमें उसने 10 हजार किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर की थी. जगन्नाथ पुरी के बाद ऐसी परिस्थिति बनी थी कि उसे साइकिल लेकर चलना पड़ा था.

Last Updated : August 9, 2025 at 10:29 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

15K JOURNEY FOR SANATAN15000KM ON FOOT HARIDWAR TO SAGARMADHYA PRADESH NEWS15K KMS JOURNEY ON FOOT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.