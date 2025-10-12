ETV Bharat / state

31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर रन ऑफ यूनिटी का होगा आयोजन, प्रदेश भर में कार्यक्रम: सीएम योगी

सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 12, 2025 at 2:41 PM IST 3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पांच कालिदास स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस अभियान की शुरुआत छह अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू की है. छह अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में युवक हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं. निबंध लिख रहे हैं और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसी प्रतियोगिताओं से भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं. यह सिर्फ प्रतियोगिताएं नहीं, बल्कि सरदार पटेल के विचारों को हर दिल तक पहुंचाने का एक साधन बन रहा है. इस अभियान के तहत सभी पंजीकरण प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां हमारे क्षेत्र के साथ-साथ देश भर में माई भारत पोर्टल के माध्यम से होंगी, जो युवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस अभियान का दूसरा चरण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है. सभी युवाओं के साथ गांव-गांव गली-गली हम निकलेंगे. 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश में जिला स्तर पर पदयात्राएं होने वाली हैं. योग और स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे. व्याख्यान आयोजित होंगे. वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी. नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा.