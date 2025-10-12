31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर रन ऑफ यूनिटी का होगा आयोजन, प्रदेश भर में कार्यक्रम: सीएम योगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 2:41 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पांच कालिदास स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस अभियान की शुरुआत छह अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू की है.
सरदार @ 150 यूनिटी मार्च के संबंध में लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता... https://t.co/HgFOdquzpU— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2025
छह अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में युवक हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं. निबंध लिख रहे हैं और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसी प्रतियोगिताओं से भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं. यह सिर्फ प्रतियोगिताएं नहीं, बल्कि सरदार पटेल के विचारों को हर दिल तक पहुंचाने का एक साधन बन रहा है. इस अभियान के तहत सभी पंजीकरण प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां हमारे क्षेत्र के साथ-साथ देश भर में माई भारत पोर्टल के माध्यम से होंगी, जो युवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस अभियान का दूसरा चरण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है. सभी युवाओं के साथ गांव-गांव गली-गली हम निकलेंगे. 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश में जिला स्तर पर पदयात्राएं होने वाली हैं. योग और स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे. व्याख्यान आयोजित होंगे. वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी. नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान पदयात्रा के रूट पर चलाएंगे और इस पूरे अभियान में माई भारत, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के स्वयंसेवक सहयोग करेंगे. 8 से 10 किलोमीटर तक की पदयात्रा होगी जिसमें सभी स्कूल और कॉलेज अपने-अपने नाम के बैनर के साथ जुड़ेंगे. इसमें रिटायर्ड प्रशासनिक और सेना के अधिकारी, प्रदेश के बड़े खिलाड़ी, सम्मानित और लोकप्रिय लोग भी इस पदयात्रा का हिस्सा होंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रदेश के हर जिले से दो से पांच पदयात्री सरदार पटेल की जन्म भूमि करमसद से लेकर एकता के प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा देश भर के अन्य पद यात्रियों के साथ करेंगे. इस पदयात्रा के जरिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था. जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम मान नहीं रहे थे. उन्हें भी सरदार पटेल ने ही मनाया था. उन्होंने रियासतों को जोड़ा था हमें सपनों को जोड़ना है. सरदार पटेल ने नक्शे पर भारत को एक किया था हमें दिलों और आत्माओं में भारत को एक करना है.
