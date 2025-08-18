चंबा: जिला के जनजातीय उपमंडल भरमौर की ग्राम पंचायत कुगती की डुगीधार में रविवार को एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ. इसकी जद में आकर करीब 150 भेड़ बकरियां मलबे में दफन हो गई हैं. वहीं, भूस्खलन से गिरे मलबे की जद में आने से एक भेड़पालक को चोटें आई हैं, जबकि एक भेड़पालक बाल-बाल बच गया है.

बहरहाल सूचना पाते ही उपमंडल मुख्यालय भरमौर से एक आठ सदस्यीय टीम मौके की ओर रवाना हुई और स्थिति का जायजा लिया है. मिली जानकारी के अनुसार रविवार को कुगती की डुगीधार में संचूई पंचायत के मलकौता गांव के दो भेड़पालक अपनी साढ़े तीन सौ के करीब भेड़ बकरियों के साथ मौजूद थे. बताया जा रहा है कि इस दौरान भारी भूस्खलन हुआ और डेढ़ सौ के आसपास पशुधन मलबे के नीचे दफन हो गया है. पता चला है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है, वो स्थान कुगती से करीब 15 किलोमीटर दूर है और यहां तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता है. मौके पर मौजूद दो भेड़पालकों में है एक को चोंटे आई हैं, जबकि दूसरा बाल बाल बच गया है.

आठ सदस्यीय टीम ने लिया मौके का जायजा

उधर, एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल ने बताया कि 'सूचना मिलते ही आठ सदस्यीय टीम मौके की ओर रवाना हो गई थी. आरंभिक तौर पर डेढ़ सौ के करीब भेड़ों के दफन होने की सूचना है. टीम ने मौके पर पहुंच नुक्सान का जायजा लिया है. रिपोर्ट मिलने के उपरांत ही भूस्खलन में भेड़ बकरी के मरने का सही आंकड़ा मिल पाएगा और नियमानुसार राहत प्रदान की जाएगी.' इधर, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के चेयरमैन मनोज ठाकुर ने घटना पर दुखद जताया है और नुक्सान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मामला रखने की बात कही है.

बिजली गिरने से चार मवेशियों की मौत

बता दें कि बिलासपुर सदर की द्रोबड़ पंचायत में रविवार दोपहर आसमानी बिजली गिरने से चार मवेशियों की मौत हो गई थी, जबकि एक महिला घायल हो गई है. घायल महिला उमा देवी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. जानकारी के अनुसार, उमा देवी मवेशियों को पानी पिलाने और चारा डालने के लिए घर के पास स्थित गौशाला गई थीं. मवेशियों को बाहर बांधा गया था. इसी दौरान अचानक बिजली गिरी, जिससे भूराराम और उनके भाई की दो भैंस और दो बकरियां मौके पर ही मर गईं.

