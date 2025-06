ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में 150 किसान परिवारों को योगी सरकार देगी आर्थिक सहायता; बजट भी स्वीकृत, 13 जून को सीएम देंगे चेक

Published : June 11, 2025 at 10:23 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 10:37 AM IST

उन्नाव: जिले के जिन परिवारों ने अपने घर के मुख्य सहारे यानी किसान पिता, पति या भाई को सड़क दुर्घटना में खो दिया, उनको अब थोड़ी राहत मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के तहत उन्नाव जिले के 150 दिवंगत किसानों के आश्रितों को आर्थिक मदद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी कर दिया है. 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परिजनों को प्रतीकात्मक चेक सौंपेंगे. यह आयोजन लखनऊ के लोक भवन में होगा. इसमें जिले के विभिन्न हिस्सों से आए लाभार्थी शामिल होंगे. कार्यक्रम को लेकर उन्नाव जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. सुबह 7 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से सभी लाभार्थियों को विशेष बसों के जरिए लखनऊ ले जाया जाएगा, उनके साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहेंगे, ताकि कोई भी असुविधा न हो. यह योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सरकार की उस संवेदनशीलता का प्रतीक है, जो किसानों और उनके परिवारों के जीवन को सुरक्षित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है. प्रति किसान 5 लाख रुपए तक की सहायता: योजना के तहत यदि किसी किसान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है. या वह अपने दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखों की स्थायी क्षमता खो देता है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. छह महीने पहले उन्नाव जिले में लगातार हुई सड़क दुर्घटनाओं में करीब 150 किसानों की जान चली गई थी. पीड़ित परिवारों ने सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया था, लेकिन बजट अभाव के चलते मामले अटके रहे. जिला प्रशासन ने शासन को पत्र भेजा और अब सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की है.

अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुशील कुमार गोंड ने बताया, कि यह सिर्फ चेक वितरण नहीं है, बल्कि सरकार की संवेदना और जिम्मेदारी का प्रमाण है. मुख्यमंत्री स्वयं जब पीड़ित परिवारों को चेक सौंपेंगे, तो यह उन परिवारों के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान का प्रतीक होगा. जिन किसानों के आश्रितों को इस सहायता का लाभ मिल रहा है, उनमें हसनगंज और सदर तहसील से 50-50, बीघापुर व पुरवा तहसील से 20-20 तथा सफीपुर तहसील से 10 लाभार्थी शामिल हैं. इन परिवारों के चेहरों पर भले ही अपने प्रियजनों की कमी का गम है, पर सरकार से मिल रही सहायता उनके लिए नई उम्मीद बनकर आई है.

