ETV Bharat / state

UP में बंपर नौकरियां; 150 नामी कंपनियां देंगी 70000 जॉब्स, इंटरव्यू के बाद तुरंत अप्वाइंटमेंट, जानिए कैसे करें आवेदन - 70000 jobs in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 5 hours ago | Updated : 4 hours ago

यूपी में 70 हजार युवाओं को मिलने जा रही नौकरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मेरठ में सिर्फ बेटियों के लिए रोजगार मेला लगाने के बाद अब अंबेडकरनगर और अयोध्या में जॉब का सुनहरा मौका युवाओं के हाथ लगा है. मिशन रोजगार को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से 17 और 18 अगस्त को अंबेडकरनगर और अयोध्या में रोजगार मेला लगाया जा रहा है. इस रोजगार मेले में 150 के करीब प्रतिष्ठित कंपनियां 70 हजार से ज्यादा नौकरियां देने जा रही हैं. रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. इसमें युवाओं से उनके शैक्षिक दस्तावेज लेने के बाद मौके पर इंटरव्यू कराया जाएगा. इसके साथ ही योग्यतानुसार नौकरी दी जाएगी. गैर तकनीकी युवा भी कर सकेंगे प्रतिभाग : रोजगार मेले में वे युवा भी प्रतिभाग कर सकेंगे, जिनके पास कोई तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है. उनके उनकी योग्यता के अनुसार मौका दिया जाएगा. यह रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण व सेवा योजन निदेशालय और एमएसएमई विभाग के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है. रोजगार मेला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा. इस में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन व आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता छात्रों के साथ ही अन्य सामान्य विद्यार्थी भी प्रतिभाग कर सकेंगे. रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पंजीकरण अनिवार्य है. ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें . (Photo Credit; ETV Bharat) रोजगार मेले की खास बातें यह रोजगार मेला सभी युवाओं के लिए है.

रोजगार मेले में 150 प्रतिष्ठित कंपनियां कर रहीं हैं प्रतिभाग

कुल 70 हजार युवाओं को नौकरी दिए जाने का है लक्ष्य.

सीएम योगी करेंगे वृहद रोजगार मेले का शुभारंग.

मौके पर ही इंटरव्यू के साथ दी जाएगी नियुक्ति.

18 अगस्त को अयोध्या और 17 को अंबेकर नगर में लगेगा मेला : प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि 18 अगस्त को अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज में यह वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. इसमें 50,000 से अधिक पदों के सापेक्ष युवाओं का चयन करने के लिए 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां उपलब्ध रहेंगी. ये कंपनियां लेंगी हिस्सा : इस रोजगार मेले में एक्सेंचर, अडाणी, बजाज ऑटो, चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई, फ्लिपकार्ट, होंडा, लावा इंटरनेशनल लि. मिंत्रा, नोकिया, केस कॉर्प, सुजुकी मोटर्स, स्विगी और टाटा मोटर्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को चयनित करेंगी. वहीं इससे पूर्व 17 अगस्त को अंबेडकरनगर के देव इंद्रावती महाविद्यालय कैंपस, कटेहरी में भी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा. इस रोजगार मेले में 21,000 से अधिक पदों के सापेक्ष युवाओं का चयन करने के लिए 46 प्रतिष्ठित कंपनियां उपलब्ध रहेंगी. इन कंपनियों में बारबरीक नेशन, चेंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई, फ्लिपकार्ट, लावा इंटरनेशनल, ओरियो बिस्कुट्स और केस कॉर्प प्रमुख रूप से शामिल होंगी. बायोडाटा और शैक्षिक दस्तावेज लेकर पहुंचें युवा : इन दोनों रोजगार मेले में इच्छुक युवक और युवतियां अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर सकती हैं. ये उनके लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है. अभ्यर्थी अपने बायोडाटा व शैक्षिक दस्तावेजों के साथ मेले में पहुंचे. इसी के आधार पर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा. इसके बाद योग्य पाए जाने पर प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब का मौका मिलेगा. मेरठ में लगा था सिर्फ बेटियों के लिए रोजगार मेला: बता दें कि इसके पूर्व मेरठ के आरजीपीजी गर्ल्स कॉलेज प्रांगण में 16 अगस्त को सिर्फ लड़कियों के लिए ही रोजगार मेला लगाया गया था. इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने हिस्सा लिया था. यहां चयनित बेटियों को 15 से 30 हजार प्रतिमाह तक की नौकरी ऑफर की गई थी. इसके बाद अब अंबेडकरनगर और अयोध्या में युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है. यह भी पढ़ें : आजादी के दिन 6 साल बाद घर वापसी कर रही सबकी चहेती ट्रेन; लखनऊ जंक्शन से नाता टूटा, अब चारबाग से दौड़ेगी - Lucknow Mail will run from Charbagh

लखनऊ: मेरठ में सिर्फ बेटियों के लिए रोजगार मेला लगाने के बाद अब अंबेडकरनगर और अयोध्या में जॉब का सुनहरा मौका युवाओं के हाथ लगा है. मिशन रोजगार को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से 17 और 18 अगस्त को अंबेडकरनगर और अयोध्या में रोजगार मेला लगाया जा रहा है. इस रोजगार मेले में 150 के करीब प्रतिष्ठित कंपनियां 70 हजार से ज्यादा नौकरियां देने जा रही हैं. रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. इसमें युवाओं से उनके शैक्षिक दस्तावेज लेने के बाद मौके पर इंटरव्यू कराया जाएगा. इसके साथ ही योग्यतानुसार नौकरी दी जाएगी. गैर तकनीकी युवा भी कर सकेंगे प्रतिभाग : रोजगार मेले में वे युवा भी प्रतिभाग कर सकेंगे, जिनके पास कोई तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है. उनके उनकी योग्यता के अनुसार मौका दिया जाएगा. यह रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण व सेवा योजन निदेशालय और एमएसएमई विभाग के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है. रोजगार मेला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा. इस में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन व आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता छात्रों के साथ ही अन्य सामान्य विद्यार्थी भी प्रतिभाग कर सकेंगे. रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पंजीकरण अनिवार्य है. ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें . (Photo Credit; ETV Bharat) रोजगार मेले की खास बातें यह रोजगार मेला सभी युवाओं के लिए है.

रोजगार मेले में 150 प्रतिष्ठित कंपनियां कर रहीं हैं प्रतिभाग

कुल 70 हजार युवाओं को नौकरी दिए जाने का है लक्ष्य.

सीएम योगी करेंगे वृहद रोजगार मेले का शुभारंग.

मौके पर ही इंटरव्यू के साथ दी जाएगी नियुक्ति. 18 अगस्त को अयोध्या और 17 को अंबेकर नगर में लगेगा मेला : प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि 18 अगस्त को अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज में यह वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. इसमें 50,000 से अधिक पदों के सापेक्ष युवाओं का चयन करने के लिए 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां उपलब्ध रहेंगी. ये कंपनियां लेंगी हिस्सा : इस रोजगार मेले में एक्सेंचर, अडाणी, बजाज ऑटो, चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई, फ्लिपकार्ट, होंडा, लावा इंटरनेशनल लि. मिंत्रा, नोकिया, केस कॉर्प, सुजुकी मोटर्स, स्विगी और टाटा मोटर्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को चयनित करेंगी. वहीं इससे पूर्व 17 अगस्त को अंबेडकरनगर के देव इंद्रावती महाविद्यालय कैंपस, कटेहरी में भी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा. इस रोजगार मेले में 21,000 से अधिक पदों के सापेक्ष युवाओं का चयन करने के लिए 46 प्रतिष्ठित कंपनियां उपलब्ध रहेंगी. इन कंपनियों में बारबरीक नेशन, चेंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई, फ्लिपकार्ट, लावा इंटरनेशनल, ओरियो बिस्कुट्स और केस कॉर्प प्रमुख रूप से शामिल होंगी. बायोडाटा और शैक्षिक दस्तावेज लेकर पहुंचें युवा : इन दोनों रोजगार मेले में इच्छुक युवक और युवतियां अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर सकती हैं. ये उनके लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है. अभ्यर्थी अपने बायोडाटा व शैक्षिक दस्तावेजों के साथ मेले में पहुंचे. इसी के आधार पर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा. इसके बाद योग्य पाए जाने पर प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब का मौका मिलेगा. मेरठ में लगा था सिर्फ बेटियों के लिए रोजगार मेला: बता दें कि इसके पूर्व मेरठ के आरजीपीजी गर्ल्स कॉलेज प्रांगण में 16 अगस्त को सिर्फ लड़कियों के लिए ही रोजगार मेला लगाया गया था. इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने हिस्सा लिया था. यहां चयनित बेटियों को 15 से 30 हजार प्रतिमाह तक की नौकरी ऑफर की गई थी. इसके बाद अब अंबेडकरनगर और अयोध्या में युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है. यह भी पढ़ें : आजादी के दिन 6 साल बाद घर वापसी कर रही सबकी चहेती ट्रेन; लखनऊ जंक्शन से नाता टूटा, अब चारबाग से दौड़ेगी - Lucknow Mail will run from Charbagh

Last Updated : 4 hours ago