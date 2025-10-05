ETV Bharat / state

शामली में 15 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का बदला लिया, गोली मारकर उतारा मौत के घाट

अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि शामली में जयवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. इसके बाद आरोपी फरार हो गया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 12:00 AM IST

शामली: जनपद में शनिवार की शाम को एक बेटे ने 15 साल साल बाद अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया. उसने पिता के हत्यारे की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है.

जयवीर की गोली मारकर हत्या: मामला झींझाना थाना क्षेत्र की चौसाना चौकी क्षेत्र का है. यहां के गांव मंगलौरा का यमुना बांध शनिवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. जयवीर पुत्र ब्रजपाल शनिवार की शाम को खेत से लौट रहा था. इसी दौरान यमुना बांध के रास्ते पर राहुल उर्फ छोटू पुत्र सत्यभान ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी. गोली मारने के बाद आरोपी मौके से भाग गया.

2011 में जयवीर ने की थी ब्रजपाल की हत्या: अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 में जयवीर ने राहुल के पिता सत्यभान को गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्याकांड मे दर्ज मामले में जयवीर 11 साल की सजा काट चुका था. पिछले तीन साल से परिवार के साथ जीवन गुजार रहा था.

राहुल ने परिवार में रखा था मेलजोल: राहुल ने अपनी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लंबे समय से प्लान बना रहा था. उसने जयवीर के परिवार से मेलजोल रखा, ताकि उसे हर जानकारी मिलती रहे. अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि झिंझाना थाना क्षेत्र के मंगलौर गांव में जयवीर पुत्र बृजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी.

उसको राहुल उर्फ छोटा ने गोली मारी थी. राहुल के पिता सत्यभान की हत्या 15 साल पहले जयवीर ने की थी. 11 साल की सजा काटने के बाद वह 4 साल पहले घर आया था. पिता की हत्या का बदला लेने के लिए राहुल ने जयवीर की गोली मारकर हत्या कर दी.

