ETV Bharat / state

शामली में 15 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का बदला लिया, गोली मारकर उतारा मौत के घाट

बेटे ने लिया पिता की हत्या का बदला ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 12:00 AM IST 2 Min Read