अजमेर: दरगाह थाना अंतर्गत एक 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता ने अपने पड़ोसी पर बेटी को दावत पर बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मामले की जांच कर रहे दरगाह सीओ लक्ष्मण राम भाकर ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाले नाबालिग के पिता ने थाने पर उपस्थित होकर लिखित शिकायत दी है. इसमें बताया कि उसके परिचित के घर पर दावत रखी गई थी. दोनों पति-पत्नी घर पर आए और बेटी को दावत में भेजने के लिए कहा था. विश्वास में आकर उसने अपनी बेटी को परिचित के घर भेज दिया. पिता ने पुलिस को बताया कि जब परिचित को फोन कर वापस बेटी को बुलाया, तो बेटी को घर भेजने से मना कर दिया.
इस पर थाने में शिकायत दी गई. पिता का आरोप है कि जब बेटी को घर लाया, तो उसने बताया कि आरोपी की पत्नी ने पहले उसके साथ मारपीट की. फिर उसे कमरे में ले गई. जहां उसके पति ने उसके साथ गलत काम किया. इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी. सीओ ने बताया कि इस पर पॉक्सो एक्ट और धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल करा कर 164 के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.