पटना : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कई अधिकारियों और जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से पदक देकर सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान साहस, निष्ठा और बेहतर कार्यशैली का परिचय दिया है. इस बार सूची में आईपीएस से लेकर कांस्टेबल रैंक तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में पदक प्रदान किया जाएगा.

गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित होंगे 7 पुलिसकर्मी : इस बार बिहार पुलिस के एक आईपीएस, तीन सब-इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबल को गैलेंट्री अवार्ड (Gallantry Award) दिया जाएगा. इसमें आईपीएस बाबू राम, सब-इंस्पेक्टर साकेत सौरभ, राम राज सिंह और तारबाबू यादव शामिल हैं. इसके साथ ही कांस्टेबल रैंक से संजय कुमार चौधरी, सुरेंद्र पासवान और विकास कुमार को इस अवार्ड के लिए चुना गया है. गैलेंट्री अवार्ड साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिए दिया जाता है. इन पुलिसकर्मियों ने अपनी सेवा अवधि में ऐसे कार्य किए हैं जो प्रेरणादायक माने जाते हैं.

आईपीएस बाबू राम (ETV Bharat)

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक : बिहार के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को इस बार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (President's Medal for Distinguished Service) से सम्मानित किया जाएगा. इनमें सारण रेंज के डीआईजी निलेश कुमार और एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) के एसपी संजय सिंह का नाम शामिल हैं. इन दोनों अधिकारियों को उनकी लंबे समय से उत्कृष्ट, समर्पित और अनुकरणीय सेवाओं के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है.

आईपीएस गरिमा मल्लिक (ETV Bharat)

सराहनीय सेवा के लिए भी मिले पदक : इसके अलावा, बिहार पुलिस के तीन आईपीएस समेत कुल छह पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक (Police Medal for Meritorious Service) प्रदान किया जाएगा. इस सूची में आईजी गरिमा मल्लिक, डीएसपी स्मिता सुमन और डीएसपी राजेश रंजन शामिल हैं. इनके साथ हवलदार बिमल क्षेत्रि, एएसआई आशीष रंजन सिंह और कांस्टेबल सर्वेश कुमार को भी यह सम्मान मिलेगा. यह पदक पुलिसकर्मियों के समर्पण, ईमानदारी और जनता के प्रति उनकी सेवा भावना के लिए दिया जाता है.

''स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिलने से बिहार पुलिस का मनोबल बढ़ेगा. यह सम्मान न केवल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों और जवानों की उपलब्धियों का प्रमाण है, बल्कि यह पूरी बिहार पुलिस की मेहनत, प्रतिबद्धता और पेशेवर क्षमता को भी दर्शाता है.''- बिहार पुलिस मुख्यालय

डीएसपी स्मिता कुमारी (ETV Bharat)

पुलिस मुख्यालय ने जताई खुशी : बिहार पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने इन पदकों की घोषणा पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सम्मान आने वाले समय में अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रेरित करेगा. पुलिस मुख्यालय के अनुसार, सम्मानित होने वाले प्रत्येक पुलिसकर्मी ने अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और जनता की सेवा में हमेशा अग्रसर रहे हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन पुलिसकर्मियों को औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा. वहीं राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन पदकों का वितरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. यह दिन न केवल देश के लिए गर्व का क्षण होगा, बल्कि बिहार पुलिस के लिए भी यह सम्मान और प्रेरणा का अवसर होगा.

ये भी पढ़ें :-

मधुबनी के लाल को गृहमंत्री ने किया सम्मानित, जिले में खुशी की लहर