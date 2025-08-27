हल्द्वानी: राष्ट्रीय राजमार्ग 109 लालकुआं से काठगोदाम इन दोनों चर्चाओं में है. हाईवे पर दुर्घटनाएं घटने के कारण लोग इसे 'मौत का हाईवे' कहने लगे हैं. नैनीताल जिले के काठगोदाम से लेकर लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरतीब कट लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं.

लोगों का कहना है कि हाईवे बनाने वाली कंपनी ने हाईवे तो बना दिया लेकिन रोड को क्रॉस करने के लिए किसी तरह का मानक नहीं बनाया, जिसके चलते हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं. यही नहीं, हाईवे पर रोड क्रॉस के लिए कट तो बनाए गए हैं. लेकिन परिवहन नियमों का मानक पूरा नहीं किया गया है. जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जान गवां रहे हैं. हादसे में लगातार मौतों के बाद लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के खिलाफ प्रदर्शन किया. जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग और कार्यदायी संस्था ने कुछ कट तो बंद कर दिए, लेकिन जो कट अभी भी बने हुए हैं, उस पर मानक पूरा नहीं किया गया है.

कट के पास हाईवे पर स्पीड नियंत्रण के लिए किसी तरह का कोई संकेत भी नहीं है. जिसके चलते कई बार वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं. इन हादसों में सबसे अधिक दोपहिया वाहन चपेट में आ रहे हैं. आंकड़ों की बात करें तो पिछले 8 महीना में करीब 15 लोगों की हादसों में जान गई है, जबकि कई लोग चोटिल और अपंग हुए हैं.

बात राष्ट्रीय राजमार्ग गोरापड़ाव की करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है. ओवर ब्रिज के पास हल्द्वानी शहर को जाने और आने के लिए कट भी बनाया गया है लेकिन कट लगातार राहगीरों के लिए मुसीबत बन रहा है. शहर को जाने वाले रास्ते से ही लोग हल्द्वानी से हाईवे पर वापसी जाने के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते जाम की समस्या भी बनी रहती है. गोरापड़ाव के पास बने कट पर लगातार हादसे से हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहा है. हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगाई तो गई है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के केबल को खुले में छोड़ा गया है, जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है.

सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने बताया कि हाईवे की लापरवाही के चलते सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और कार्यदायी संस्था इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. हाईवे की व्यवस्थाओं को तुरंत ठीक करना चाहिए, जिससे कि आगे हादसों को रोका जा सके.

इस मामले पर उप जिलाधिकारी हल्द्वानी राहुल शाह ने बताया कि सड़क हादसों को संज्ञान में लिया गया है. इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर रोड सेफ्टी के तहत कमेटी बनाई गई है. जहां कुछ जगहों पर कट को बंद किया गया है. सड़क सुरक्षा को लेकर जो भी उपाय है, उसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देशित किया गया है. जिला प्रशासन का प्रयास है कि होने वाले हादसे को रोका जा सके.

