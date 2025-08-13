ETV Bharat / state

कौशांबी में 15 बंदरों की मौत, DM ने गांव में भेजी डॉक्टरों की टीम, जहर दिया या बीमारी से गई जान?, होगी जांच - MONKEYS DEATH KAUSHAMBI

ग्रामीणों ने बंदरों के शवों को दफना दिया, अब सभी का होगा पोस्टमार्टम, मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच.

कौशांबी में एक साथ 15 बंदरों की मौत.
कौशांबी में एक साथ 15 बंदरों की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 5:05 PM IST

कौशांबी : एक साथ 15 बंदरों की मौत हो गई. उनके शव गांव के बाहर खेत में मिले. ग्रामीणों ने गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया. डीएम के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने गांव में चिकित्सकों की टीम भेजी. टीम ने जांच-पड़ताल की. पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जहर देकर या बर्ड फ्लू से मौत होने की आशंका जताई जा रही है. मौत की वजह जानने के लिए सभी के शवों को पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

खेत में मृत पड़े थे सभी बंदर : मामला मंझनपुर तहसील के भटवारिया गांव का है. बुधवार की सुबह कुछ ग्रामीण टहलने निकले थे. इस दौरान खेत में उन्होंने एक के बाद एक 15 बंदरों को मृत देखा. मौके पर भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी को इसकी जानकारी दी. पुलिस को भी सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस भी गांव में पहुंच गई. पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने सभी बंदरों के शवों को दफना दिया गया.

डीएम मधुसूदन हुल्गी.
डीएम मधुसूदन हुल्गी. (Photo Credit; ETV Bharat)

डीएम ने दिए जांच के निर्देश : उधर डीएम ने मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को मौके पर डॉक्टरों की टीम भेजकर जांच कराने के निर्देश दे दिए. कुछ ही देर में पशु डॉक्टरों की टीम गांव में पहुंच गई. इसके बाद सभी बंदरों के शवों को बाहर निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि डीएफओ और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है.

मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़.
मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

बंदरों की मौत से ग्रामीण हैरान : वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें आशंका थी कि बर्ड फ्लू से सभी बंदरों की मौत हुई है. एक साथ इतने बंदरों की मौत से सभी हैरान हैं. उनका कहना है कि सही तरीके से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके. अगर बीमारी से बंदरों की मौत होने की पुष्टि होती है तो आसपास के गांवों में सभी पशुओं की जांच कराई जानी चाहिए. जबकि प्रशासन को आशंका है कि कही किसी ने बंदरों को जहर तो नहीं दे दिया.

