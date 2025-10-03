ETV Bharat / state

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

लखनऊ: कोविड काल में कम दूरी की 15 ट्रेनों को रेलवे बंद कर दिया था. पांच साल बाद अब बेपटरी हुईं इन ट्रेनों को पटरी पर लाने की तैयारी है. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम की तरफ से रेलवे बोर्ड को इन ट्रेनों के संचालन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है. जल्द ही मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है. रेलवे बोर्ड इस प्रस्ताव पर मुहर लगाता है तो कानपुर, बाराबंकी की तरफ हर रोज यात्रा करने वाले 32000 यात्रियों को राहत मिल जाएगी.



दरअसल, कानपुर से लखनऊ के बीच 2019 तक कुल 18 मेमू ट्रेनें संचालित हो रही थीं. इससे लोगों को हर घंटे ट्रेन की सुविधा मिल जाती थी. लेकिन कोविड में बंद होने के बाद अब तक सिर्फ दो मेमू का ही संचालन हो रहा है. जिससे हजारों लोगों को यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेन के सस्ते किराए के बजाय उन्हें बस से महंगा किराया खर्च कर अपना सफर पूरा करना पड़ रहा है. कोरोना काल में मेमू सहित अन्य कई ट्रेनों का संचालन बंद होने के बाद कोविड जब खत्म हुआ तो धीरे-धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन मेमू का संचालन बंद रखा गया. लखनऊ से बाराबंकी रूट पर भी मेमू का संचालन अब तक बहाल नहीं किया जा सका. लखनऊ-कानपुर रूट पर 18 मेमू (अप और डाउन) संचालित होती थीं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ दो मेमू ही चल रहीं हैं. इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है. रेलवे प्रशासन की तरफ से कई बार यात्री एसोशिएशन को पत्र भेजकर बंद पड़ीं मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को बहाल करने की मांग की गई है.



मेमू ट्रेनों की ये थी समयसारिणी

