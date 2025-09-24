ETV Bharat / state

सिरसा में वकील के घर 15 लाख की लूट, महिला के साथ मारपीट, नेपाली मूल की हाउसमेड पर शक

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपीः सूचना मिलते ही डीएसपी संजीव कुमार और सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए. पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नेपाली मूल की नौकरानी और 2 अन्य लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है. शीघ्र ही सभी आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा.

सिरसाः अधिवक्ता विजय बंसल और अजय बंसल के सिरसा शहर स्थित राम कॉलोनी में घर पर बुधवार को दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. दोनों पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं. वारदात के समय में दोनों कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे. परिवार के सदस्यों के द्वारा घर से मोबाइल पर वारदात की जानकारी उन्हें दी गई. इसके बाद एडवोकेट विजय बंसल और उनके पुत्र अजय बंसल कोर्ट से आनन-फानन में घर पहुंचे. इसी बीच उन्होंने मामले की जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी.

क्या बोले पीड़ित विजय बंसलः अधिवक्ता विजय बंसल ने बताया कि दिन दिहाड़े लूट हुई है. 10 से 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. अपराधी अलमारी में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण ले गए. घर में पांच दिन पहले काम करने के लिए नेपाल की नौकरानी रखी थी. वारदात के समय वह घर के बाहर खड़ी थी. उसकी मिलीभगत से ही लूट हुई है. दो लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है. लूट के बाद नौकरानी और लुटेरे फरार हो गए. घर में मौजूद उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई और उसे कुर्सी पर बांधकर वारदात को अंजाम दिया गया है. महिला शोर न मचाए इसलिए उसके मुंह पर मुक्के मारे और फिर उसे कपड़े से बांध दिया. इस दौरान स्कूल से लड़की भी घर आई जिसे नौकरानी ने कुछ नहीं बताया. नौकरानी बाहर खड़ी थी और लड़की को लेकर भीतर गई. लुटेरों ने उसे भी कमरे में बंद कर दिया.

क्या बोले थाना प्रभारीः सिविल पुलिस लाइन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि "वकील विजय बंसल के घर पर लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है. 10 से 15 लाख लूट की सूचना मिली है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. वकील विजय बंसल ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि घर में पांच दिन पहले काम करने के लिए नेपाल की नौकरानी रखी थी. वारदात के समय वह घर के बाहर खड़ी थी. उसकी मिलीभगत से ही लूट हुई है. दो लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है. लूट के बाद नौकरानी और लुटेरे फरार हो गए. घर में मौजूद उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई और उन्हें कुर्सी पर बांधकर वारदात को अंजाम दिया गया है. अलमारी में रखी नकदी और सोने-चांदी के आभूषण अपराधी ले गए है. थाना प्रभारी ने कहा कि "इस मामले में नौकरानी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले में संलिप्त आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा."

