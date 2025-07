ETV Bharat / state

न ओटीपी आया न लिंक, फिर भी खाते से उड़ गए 15 लाख, बैंक जाने पर लगा फ्रॉड का पता - CYBER FRAUD

सुंदरनगर में व्यापारी के साथ ठगी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 23, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 10:13 AM IST 3 Min Read

मंडी: जिला के सुंदरनगर में बैंक खाते को हैक कर लाखों रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. साइबरों ठगों ने सुंदरनगर के व्यापारी के खाते को हैक उसको 15 लाख से अधिक का चूना लगा दिया है. इस ठगी का खुलासा उस समय हुआ, जब इस व्यापारी की पत्नी नेट बैंकिंग की समस्या लेकर बैंक पहंची. बैंक पहुंचने पर ठगी का पता चला. शातिरों ने पिछले हफ्ते 2 दिनों के भीतर इस ठगी को अंजाम दिया है, जिसमें हार्डवेयर व्यापारी के दो खाते से कुल 15 लाख 33 हज़ार 100 रूपये की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की गई है. जानकारी के अनुसार सुंदरगर थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाली डैहर पंचायत के अलसू गांव के व्यापारी जगदीश चंद की धर्मपत्नी रीना देवी ने थाना में इस ठगी की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, 17 जुलाई से नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही थी. इसकी शिकायत बैंक में की गई. बैंक ने दो दिन तक इंतजार करने को कहा. 21 जुलाई को मालूम हुआ कि 18 जुलाई को फर्म के खाते से 1,34,500 और 19 जुलाई को 13,98,600 की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई, जबकि हमने यह लेन-देन नहीं किए हैं. आशंका जताई जा रही है कि धोखेबाजों ने उनका मोबाइल या बैंक खाता हैक कर इस ठगी को अंजाम दिया है. डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 'सोमवार को सुंदरनगर पुलिस थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.' वहीं, पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें न तो कोई ओटीपी आया और न ही कोई लिंक आया था. खाता से ट्रांजेक्शन कैसे हुई ये मालूम नहीं हैं. साइबर फ्रॉड से बचने के लिए टिप्स

इंटरनेट, सोशल मीडिया पर अपनी सार्वजनिक जानकारी शेयर करने से बचें. सार्वजनिक साइट, ब्लॉग और इंटरनेट, सोशल मीडिया पर अपना ईमेल, क्रेडिट, डेबिट कार्ड की जानकारी, पिन आदि शेयर न करें.

ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप पर आए हुए लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें. उसका डोमेन नेम जरूर चेक करें.

किसी साइट पर अपनी जानकारी शेयर करने से पहले उस साइट की सत्यता की पुष्टि कर लें

पब्लिक प्लेस पर फ्री वाई-फाई का प्रयोग करने से बचें

गलती से भी अपने मोबाइल फोन में अनजाने लिंक पर न क्लिक करें और न ही कोई ऐप डाउनलोड करें

साइबर ठगी के फोन कॉल आने पर तुरंत उन्हें काट दें या ब्लॉक कर दें. डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में संयम बनाए रखें. जालसाज के झांसे में आए बिना फोन काटकर उसकी शिकायत करें. साइबर ठगी का शिकार होने पर क्या करें डीआईजी मोहित चावला ने कहा कि, 'अगर आपको लगता है कि आप साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं तो आप सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाए. ठगी होने के तुरंत बाद साइबर थाने में शिकायत दें. इसके बाद पुलिस स्कैमर्स के बैंक खातों पर रोक लगा देती है. इससे आपका पैसा वापस आने की उम्मीद बढ़ जाती है.' ये भी पढ़ें: हिमाचल के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे साइबर ठग, आखिर क्यों

