गोशाला बनी 15 गोवंशों की कब्रगाह;हिन्दू संगठनों के हंगामे पर पीलीभीत DM ने की बड़ी कार्रवाई - PILIBHIT NEWS

पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत के देवीपुरा गोशाला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां गौशाला के पीछे के हिस्से में स्थित चारागाह की जमीन पर भरे पानी में 15 गोवंश मृत मिले. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.



दरअसल, पीलीभीत के देवपुरा गांव में सालों पहले एक गौशाला का निर्माण कराया गया था. यहां करीब 350 गौवंश रखने की क्षमता थी, लेकिन समय के साथ-साथ शहर के नजदीक होने के कारण यहां अधिक संख्या में गोवंश भेजे जाने लगे. वर्तमान में यहां 800 से अधिक गोवंश मौजूद है.



बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें गौशाला के पीछे स्थित चारागाह की जमीन पर कुछ गोवंश पानी में उतराते दिखे, ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना हिंदू संगठनों को दी. इसके बाद के बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया. हिंदूवादी नेताओं ने आरोप लगाया कि लापरवाही के चलते गोवंशों की मौत हुई है. इन्हें दफनाने की जगह ऐसे ही पानी में डाल दिया गया.



अखिल भारतीय हिंदू महासभा के युवा जिला अध्यक्ष गौरव ने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है, जब गौशाला में अव्यवस्थाएं सामने आई हो. यहां इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं. समय-समय पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन हालातों में सुधार नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि आज 100 से अधिक गोवंश मृत अवस्था में पानी में पड़े मिले हैं.



बजरंग दल के कार्यकर्ता राकेश मौर्य ने बताया कि जब उन्हें पूरे घटनाक्रम की सूचना मिली तो वह मौके पर अपने साथियों के साथ पहुंचे और स्थिति देखकर हैरान रह गए. पानी में कुछ गोवंश मृत अवस्था में पड़े थे. गौशाला के अंदर भी गोवंशों की हालत खराब थी. गोवंश वहां तड़प-तड़प कर मार रहे थे.



हिंदूवादी नेता यशवंत सिंह ने कहा कि गौशाला में हजार से अधिक गोवंश है, जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता. इसके कारण गोवंश की मौत हो जाती है. दफनाने की जगह इन्हें गौशाला के पिछले हिस्से में फेंक दिया जाता है. प्रशासनिक व्यवस्था सुधरेंगे या फिर चक्का जाम होगा.



हंगामा की सूचना मिलने के बाद पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भी गौशाला में पहुंचे और पांच जेसीबी लगाकर पानी में पड़े गोवंशों को दफनाने का काम शुरू कर दिया है.

जिलाधिकारी ने बताया कि 15 गोवंश जिनकी मौत पहले हुई थी. वह बरसात की वजह से बाहर आ गए थे. मौके पर गोवंशों को ठीक से दफनाने की व्यवस्था कराई जा रही है.